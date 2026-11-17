GAYDON - Non solo Formula 1 ed Endurance, Aston Martin è pronta ad affrontare una delle sfide più impegnative del motorsport. La Casa britannica ha ufficializzato il proprio ingresso alla Dakar 2027, schierando tre Dreadnought sviluppate in collaborazione con Prodrive. Un progetto ambizioso, che vedrà al volante Fernando Alonso, Sébastien Loeb e Lucas Moraes, tre piloti con un palmarès di assoluto rilievo e pronti a dare la caccia al successo nella categoria Ultimate.

La formazione britannica potrà contare su equipaggi di grande esperienza. Loeb, nove volte campione del mondo Rally, sarà affiancato da Fabian Lurquin, con cui tornerà a condividere l'abitacolo dopo la separazione avvenuta nel 2025. Il francese andrà ancora una volta all'inseguimento di quella vittoria alla Dakar che finora gli è sempre sfuggita, nonostante diversi piazzamenti ai vertici della classifica.

Accanto al nove volte iridato nel WRC ci sarà Lucas Moraes, navigato da Pablo Moreno. Il brasiliano arriva da una stagione vissuta con i colori Dacia, dopo aver conquistato il titolo mondiale World Rally-Raid Championship con Toyota Gazoo Racing nel 2025.

A completare il terzetto sarà Fernando Alonso, che ritroverà Marc Coma come copilota, riproponendo la coppia già vista nel 2020. Per il due volte campione del mondo di Formula 1 si tratterà della seconda partecipazione alla Dakar. Sette anni fa, al volante del Toyota Hilux ufficiale, lo spagnolo concluse al tredicesimo posto assoluto, ottenendo come miglior risultato un secondo posto di tappa.

Alonso ha confermato di voler conciliare l'impegno nel Mondiale di Formula 1 con quello nel rally raid, senza rinunciare alla sua priorità in pista. «Dopo aver deciso di continuare a correre in Formula 1 con Aston Martin, ho riflettuto a lungo sulla Dakar. Alla fine, la decisione è stata semplice: volevo affrontare entrambe le sfide nello stesso anno. Nel 2020 la Dakar è stata una delle esperienze più impegnative e divertenti della mia carriera. Nutro un enorme rispetto per questa gara e per gli specialisti che l'hanno dominata. Avere nuovamente Marc al mio fianco è molto importante e, insieme ad Aston Martin, Prodrive, Sébastien e Lucas, abbiamo una squadra eccezionale. La Formula 1 rimane la mia priorità, ma sono un pilota e sfide come questa sono il motivo per cui amo competere».

Protagonista assoluta sarà la Dreadnought, una vettura originale anche nella sua genesi. Il prototipo, infatti, trae ispirazione da un veicolo militare virtuale apparso nel videogioco “Call of Duty: Modern Warfare 4”. L'idea è stata successivamente trasformata in un progetto reale, sviluppato da Aston Martin insieme a Prodrive, che si occuperà anche della preparazione e della gestione delle tre vetture in gara. La base tecnica sarebbe quella della Dacia Sandrider, protagonista dei rally raid negli ultimi anni e vincitrice dell’ultima Dakar, sulla quale è stata realizzata una nuova carrozzeria ispirata al concept digitale.

La collaborazione con Prodrive non è nuova per Aston Martin. La struttura guidata da David Richards ha collaborato con la Casa inglese già per sviluppare le sue GT, oltre ad aver maturato una lunga esperienza nelle competizioni fuoristrada e nella Dakar, avendo sviluppato e gestito proprio il programma Dacia, conclusosi con il successo di Nasser Al-Attiyah nell'edizione 2026. Il ritiro del marchio rumeno dal Mondiale Rally-Raid ha inoltre aperto la strada a questa nuova avventura.

Adrian Hallmark, amministratore delegato del marchio britannico, ha dichiarato: «È nella natura di Aston Martin guardare avanti attraverso concept pionieristici ed esplorarne i limiti sulla scena internazionale. Non ci tiriamo indietro di fronte a sfide di questo tipo, ma le affrontiamo con entusiasmo. Con Fernando, Sébastien e Lucas abbiamo tre grandi campioni con cui lanciare una sfida ambiziosa alla Dakar 2027».

Sulla stessa linea David Richards, presidente di Prodrive, che ha sottolineato la volontà di costruire una vettura capace di competere ai massimi livelli nella gara più difficile del mondo. L'esperienza tecnica maturata nei rally, nelle gare endurance e nei rally raid sarà quindi messa al servizio di un programma che punta immediatamente al vertice.

La 49ª edizione della Dakar si svolgerà dal 9 al 23 gennaio 2027, con un percorso che partirà dal Portogallo per poi proseguire in Marocco. Il programma prevede dodici tappe e 3.341 chilometri di prove cronometrate. Per Aston Martin sarà un debutto assoluto nella competizione, ma le ambizioni sono tutt'altro che da semplice comparsa. Con tre equipaggi di questo calibro e il supporto di Prodrive, la Dreadnought si presenterà al via con l'obiettivo di inserirsi subito nella lotta per la vittoria.