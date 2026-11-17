Aston Martin lancia la sfida al deserto e lo fa con una line-up da autentico dream team. Il marchio britannico ha ufficializzato il proprio debutto assoluto alla Dakar per l'edizione 2027, annunciando un programma ufficiale composto da tre vetture affidate a un trio di fuoriclasse del motorsport: Fernando Alonso, Sébastien Loeb e Lucas Moraes. I tre equipaggi porteranno in gara la nuova Aston Martin Dreadnought, un prototipo sviluppato in stretta collaborazione con Prodrive, struttura già ampiamente rodata nelle competizioni rally-raid e storica partner tecnica dei programmi sportivi d'oltremanica.

Il ritorno di Alonso e la coppia con Coma. Per Fernando Alonso si tratta di un ritorno molto atteso tra le dune. Il 45enne pilota spagnolo, che ha appena rinnovato il proprio contratto in Formula 1 con la stessa scuderia di Silverstone, affronterà la sua seconda Dakar dopo l'esordio del 2020 con Toyota, concluso al tredicesimo posto assoluto. A dettargli le note nell'abitacolo della Dreadnought ci sarà ancora una volta Marc Coma, cinque volte vincitore della Dakar nella categoria moto, ricomponendo così il binomio già visto all'opera sei anni fa. Nonostante l'impegno nel deserto, la Formula 1 resterà la priorità assoluta per l'asturiano, che tuttavia non chiude le porte a un'ulteriore impresa nel 2027, lasciando aperto uno spiraglio anche per un possibile ritorno alla 24 Ore di Le Mans. «Volevo affrontare questa sfida completamente», ha commentato Alonso al momento dell'annuncio.

Una squadra stellare contro i giganti del deserto. A completare lo squadrone Aston Martin-Prodrive ci saranno due specialisti di altissimo profilo: Sébastien Loeb: il nove volte campione del mondo WRC metterà la sua immensa esperienza nei rally e nei raid al servizio del progetto britannico, a caccia di quel successo assoluto alla Dakar che gli è finora sfuggito. Lucas Moraes: il pilota brasiliano porterà in dote la velocità e l'affidabilità che gli sono valse il titolo di campione del mondo rally-raid in carica. Per Aston Martin sarà un battesimo del fuoco particolarmente impegnativo, chiamata a confrontarsi fin da subito con i riferimenti consolidati della categoria (come Toyota ad esempio).

Le date della Dakar 2027. L'edizione 2027 segnerà un ritorno alle origini geografiche della corsa: la gara scatterà infatti il 9 gennaio dal Portogallo per poi svilupparsi lungo dodici tappe fino all'arrivo finale previsto per il 23 gennaio in Marocco.