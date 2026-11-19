Gazoo Racing Toyota si prepara ad affrontare la 49ª edizione del Dakar Rally — in programma dal 9 al 23 gennaio 2027 lungo un massacrante itinerario di 7.824 chilometri (di cui 4.341 di prove speciali) tra Portogallo e Marocco — con una strategia ambiziosa e completamente rinnovata. Per la prima volta, infatti, le divisioni Gazoo Racing Europe e Gazoo Racing South Africa uniranno competenze e risorse sotto un’unica bandiera, adottando un approccio da squadra unificata per dare l'assalto alla vittoria su due fronti: la classe regina Ultimate e la categoria sperimentale Dakar Future Mission 1000.

Cinque Toyota Hilux V6 per la gloria nella classe Ultimate. Nella categoria principale, la squadra schiererà cinque veicoli da competizione derivati dalla nona generazione del Toyota Hilux. Costruiti su un telaio tubolare alleggerito con sospensioni, ammortizzatori e freni rinforzati ad hoc, i mezzi sono spinti dal propulsore benzina V35A V6 biturbo da 3,5 litri. A guidarli sarà una formazione che mescola veterani della disciplina e giovani fenomeni del rally-raid:

Henk Lategan & Brett Cummings: i pluricampioni sudafricani, secondi assoluti alla Dakar 2025 e vincitori nella tappa di casa del Mondiale W2RC, rappresentano la punta di diamante per il successo finale.

Seth Quintero & Andrew Short: forte di due vittorie nel W2RC 2026 e di numerosi successi di tappa, l'equipaggio statunitense punta con decisione al primo podio assoluto nella maratona desertica.

Guy Botterill & Henry Köhne: fresco campione nazionale sudafricano 2026 e già sesto assoluto (nonché Rookie of the Year) al debutto alla Dakar 2024, Botterill debutta alla Dakar al fianco del connazionale Köhne.

Saood Variawa & Charan Moore: a soli 21 anni, Variawa — il più giovane vincitore di una prova speciale nella storia della Dakar — affronta la sua quarta edizione affiancato dall'ex motociclista Charan Moore.

Akira Miura & Armand Monleón: cinque volte re della categoria Stock sul Land Cruiser, il giapponese Miura prosegue la sua crescita nella classe regina insieme all'esperto navigatore spagnolo, forte di ben 11 Dakar alle spalle.

La frontiera dell'idrogeno nella Mission 1000 con Dania Akeel. Parallelamente alla sfida meccanica tradizionale, Toyota conferma il proprio impegno nell'innovazione sostenibile schierando la DKR GR FC Hilux nella categoria Dakar Future Mission 1000, riservata ai prototipi a basse o zero emissioni. Nata dalla sinergia tra il centro R&D europeo di Toyota, Overdrive Racing, Toyota Racing GmbH di Colonia e la Hydrogen Factory giapponese, la vettura condivide telaio tubolare, cellula di sicurezza, freni e sospensioni con le sorelle della classe Ultimate. Sotto la carrozzeria — arricchita da pannelli in fibre naturali al posto del carbonio — batte però un sistema a celle a combustibile a idrogeno composto da due stack di serie integrati, alimentati dagli stessi serbatoi di stoccaggio utilizzati sulla berlina Toyota Mirai, abbinati a un assale elettrico dedicato (e-axle) e a un nuovo sistema di raffreddamento ad alta tensione.

A portare in gara questo laboratorio viaggiante sarà l'equipaggio formato dalla pilota saudita Dania Akeel — già vincitrice di tappa nella categoria Challenger nel 2025 e due volte campionessa della FIA Middle East Baja Cup — e dal navigatore francese Sébastien Delaunay, alla loro seconda Dakar insieme.