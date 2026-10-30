Dakar 2027 non si terrà in Arabia Saudita. Gli organizzatori: “A seguito degli eventi nella regione”

«A seguito degli eventi nella regione», la Dakar 2027, prevista dal 1° al 15 gennaio prossimi, si svolgerà regolarmente ma non in Arabia Saudita: lo hanno reso noto oggi gli organizzatori in un comunicato. «La Dakar 2027 si terrà. L'edizione 2027 avrà luogo in un altro territorio e sarà organizzata da A.S.O.», già co-organizzatrice della Dakar insieme alla Saudi Motorsport Company (Smc), si precisa nella nota. A luglio, dopo diversi anni di tregua, il conflitto tra gli Houthi dello Yemen e l'Arabia Saudita è ripreso, con attacchi quotidiani che hanno colpito il Regno, inclusa la capitale Riad.

La sede della Dakar 2027 «sarà oggetto di un annuncio separato nei prossimi giorni», si legge nel comunicato. Secondo diversi media specializzati, l'ipotesi privilegiata sarebbe una partenza dalla Spagna con arrivo in Marocco. Si tratterebbe della prima volta dal 2007 che il rally, nato nel 1979, tornerebbe nel continente africano. Annullata nel 2008 per il timore di attentati, la Dakar ha poi cambiato continente, svolgendosi in Sud America dal 2009 al 2019. Dal 2020, tutte le edizioni si sono tenute in Arabia Saudita. «L'Arabia Saudita ospiterà la Dakar 2028, un'edizione storica che celebrerà il 50° anniversario del rally», assicurano gli organizzatori nel comunicato.