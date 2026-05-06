Dakar 2027, percorso aggiornato con oltre 5.300 km. La massacrante gara prenderà il via il primo gennaio 2027

L'edizione numero 49 della Dakar, l'ottava in Arabia Saudita, si svolgerà dal 1° al 15 gennaio 2027 su un percorso rivisitato con partenza da King Abdullah Economic City e arrivo, dopo oltre 5.000 chilometri, sempre nella stessa città. Svelato all'Institut du Monde Arabe di Parigi da David Castera, l'edizione 2027 della Dakar, il rally-raid più prestigioso al mondo, propone due importanti noviàt: da un lato un tracciato vario che include tre tappe completamente nuove, concentrate nell'area del Mar Rosso e, dall'altro lato, un chilometraggio più elevato di prove speciali dell'era saudita (5.320 km). Già aperte le iscrizioni, la nuova edizione vedrà gli equipaggi attraversare ogni giorno paesaggi ben diversi tra loro, nonchè affrontare continui cambi di scenario e difficoltà tecniche che spesso si presenteranno all'interno delle stesse tappe.

Per aumentare il senso di adattamento, anche in questa edizione è prevista una notte in un bivacco e una più tradizionale tappa marathon, caratteristiche che ricorderanno a tutti che la gestione fisica e meccanica è fondamentale per il successo. Dal punto di vista tecnico, la percentuale di sabbia in tutte le sue forme, sensibilmente più elevata rispetto allo scorso gennaio, rassicurerà chi teme maggiormente il confronto con le rocce, che saranno meno presenti in questa edizione. Il Principe Khalid Bin Sultan Al-Abdullah Al-Faisal, presidente della Federazione Saudita di Motorsport, ha lanciato un processo di selezione per la terza edizione dell'accademia Saudi Next Gen, con l'obiettivo di far emergere giovani talenti per la Dakar. Mentre il formato della Dakar Future Mission 1000 challenge, che accoglierà nuovi progetti innovativi nel 2027, sarà modificato per guidare questi pionieri verso prestazioni superiori, sia dal punto di vista tecnologico sia competitivo.