Dakar 2027, pericolo Arabia, si torna alle origini: Portogallo e Marocco ospiteranno la 49ª edizione

PARIGI - La Dakar cambia nuovamente continente e si prepara a riscoprire i paesaggi che hanno contribuito a costruirne il mito. Dopo sette edizioni consecutive disputate in Arabia Saudita, il rally-raid più famoso al mondo tornerà eccezionalmente in Europa e Africa per la sua 49ª edizione, in programma dal 9 al 23 gennaio 2027. La partenza sarà fissata in Portogallo, nella regione dell’Algarve, mentre il Marocco ospiterà il cuore della competizione, fino al traguardo finale di Marrakech. Una soluzione resa necessaria dai recenti sviluppi della situazione geopolitica in Arabia Saudita, concordata da Amaury Sport Organisation e Saudi Motorsport Company, ma che tornerà nei deserti sauditi già nel 2028, in occasione della storica 50ª edizione.

Si tratta di un ritorno alle origini per la Dakar, che ripercorrerà idealmente le rotte delle prime edizioni, quando la competizione ideata da Thierry Sabine attraversava il continente africano. Una storia che aveva subito una prima brusca interruzione nel 2008, quando la gara venne cancellata alla vigilia della partenza da Lisbona per motivi di sicurezza. L'anno successivo il rally-raid si trasferì in Sud America, prima di approdare in Arabia Saudita nel 2020. Ora, a distanza di diciannove anni, il Portogallo torna a essere protagonista, affiancato dal Marocco, Paese che da sempre rappresenta uno dei territori di riferimento per le competizioni fuoristrada.

La 49ª Dakar aprirà inoltre la stagione 2027 dei Campionati del Mondo FIA e FIM Rally-Raid. Il programma prevede un prologo e 12 tappe, con l'Algarve chiamato a ospitare le prime due giornate di attività. Il 9 gennaio i concorrenti si cimenteranno nel prologo di 29 chilometri cronometrati, allestito nella zona di Loulé-Faro, mentre il giorno successivo affronteranno una prima prova speciale di 100 chilometri. Al termine della frazione, la carovana raggiungerà il porto per imbarcarsi alla volta di Nador, in Marocco, con la traversata del Mediterraneo prevista durante la notte.

L'arrivo sul continente africano è fissato per l'11 gennaio, quando i partecipanti raggiungeranno il primo bivacco di Bouarfa, nella regione orientale del Paese. Da qui prenderà il via una lunga discesa verso sud, costeggiando la catena montuosa dell'Atlante e attraversando territori poco conosciuti, prima di raggiungere Zagora. Saranno proprio i paesaggi desertici marocchini a caratterizzare la prima settimana, con prove speciali particolarmente impegnative e distanze comprese prevalentemente tra 350 e 500 chilometri.

Non mancheranno i passaggi sulle dune. Il quarto stage, in programma il 14 gennaio da Bouarfa a Zagora, proporrà 490 chilometri cronometrati, con il primo e unico attraversamento delle dune di Merzouga. Il giorno successivo i concorrenti affronteranno l'Erg Chegaga, il più grande e selvaggio massiccio dunoso del Marocco, con circa cinquanta chilometri di sabbia suddivisi in due settori. La sesta tappa, da Zagora ad Agadir, chiuderà la prima settimana con altri 365 chilometri di prova speciale e un percorso complessivo di 760 chilometri.

Ad Agadir la carovana osserverà una giornata di riposo il 17 gennaio, prima di affrontare la seconda parte della competizione. La ripartenza sarà subito impegnativa: il 18 gennaio, infatti, la settima tappa verso Smara proporrà la prova speciale più lunga dell'intera edizione, con 500 chilometri cronometrati. La gara si spingerà quindi nell'estremo sud del Marocco, attraversando ambienti desertici differenti e piste particolarmente impegnative per la navigazione.

Uno dei momenti più delicati sarà rappresentato dall'ottava tappa, il 19 gennaio, quando i concorrenti affronteranno una speciale Marathon Refuge. Senza poter contare sull'assistenza delle rispettive squadre, dovranno fare affidamento sulle proprie capacità e sulla solidarietà degli altri partecipanti per preparare i mezzi in vista della frazione successiva. Il bivacco sarà allestito nei pressi della laguna di Dakhla, in un contesto che permetterà di riscoprire anche le tradizioni locali.

Dopo il ritorno a Smara, la carovana inizierà la risalita verso nord, affrontando un'ultima prova ad anello prima della lunga marcia verso Marrakech. La penultima tappa, prevista il 22 gennaio, sarà anche la più lunga dell'intera Dakar: 1.035 chilometri complessivi, di cui 455 cronometrati, con un suggestivo passaggio lungo la costa atlantica e sulla Plage Blanche. Il gran finale si svolgerà il 23 gennaio a Marrakech, con una breve speciale conclusiva di 22 chilometri.

Nel complesso, il percorso si svilupperà su 7.824 chilometri, dei quali 4.341 di prove speciali, con sei differenti bivacchi lungo il tragitto. Numeri che testimoniano la volontà degli organizzatori di mantenere intatto il livello di difficoltà della competizione, nonostante i tempi ristretti necessari per ridisegnare l'intero evento.

«La 49ª edizione della Dakar, trasferita eccezionalmente, manterrà gli standard sportivi che l'hanno sempre resa una delle gare di rally-raid più impegnative. Nonostante il poco tempo a disposizione, abbiamo progettato una vera Dakar - ha spiegato David Castera, direttore della manifestazione - In Portogallo potremo contare sul sostegno dell'ACP, che dal 2024 ha reso la propria prova del Campionato del Mondo FIA-FIM Rally-Raid uno degli appuntamenti fondamentali della stagione. In Marocco, invece, la nostra conoscenza dell'intero territorio, unita alle capacità operative delle nostre squadre, ci permetterà di andare ben oltre i format proposti in precedenza nel Paese. I concorrenti scopriranno il territorio da un'estremità all'altra, attraverso un percorso di portata senza precedenti».

Castera ha inoltre sottolineato la risposta positiva ricevuta dalla comunità dei rally-raid, con 350 partecipanti già iscritti al momento della presentazione ufficiale. «Siamo già grati per la fedeltà dei concorrenti, che stanno scegliendo in larga maggioranza di accompagnarci in questa nuova avventura. Potranno inoltre contare sul sostegno dei media e dei nostri partner, che hanno confermato il proprio impegno al nostro fianco in queste circostanze eccezionali».

Il trasferimento coinvolgerà anche le categorie Dakar Classic e Future Mission 1000, oltre al programma Saudi Next Gen. Le date e il programma sono comunque subordinati all'approvazione del World Motor Sport Council della FIA. L'appuntamento del 2027 rappresenterà dunque una parentesi speciale nella storia della competizione, un ritorno in territori che ne hanno segnato il passato prima di ritrovare, nel 2028, i deserti dell'Arabia Saudita per celebrare mezzo secolo di Dakar.