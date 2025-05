Dakar, Sara Price sarà al via della 48ª edizione con il team Defender

HUDSON VALLEY – Annunciando l’ingaggio di Sara Price, il team Defender ha completato la sua formazione per l’assalto della Dakar 2026. Land Rover ha deciso di affrontare il proprio debutto ufficiale nella competizione più dura del mondo affidandosi a un trio di piloti di assoluto livello, completato con l’annuncio della statunitense che ha già dimostrato tutta la sua bravura conquistando successi sia con le due che con le quattro ruote.

Cresciuta nel sud della California, la Price ha iniziato a correre con le moto all’età di otto anni. Appena otto anni più tardi aveva già conquistato 19 titoli nazionali nel motocross. Da lì, la sua carriera è decollata: una medaglia agli X-Games, poi il passaggio alle quattro ruote, dove si è distinta tanto nella SCORE International Baja Series quanto nella competizione elettrica Extreme E con il Chip Ganassi Racing, di cui è stata la prima donna vincente. Il momento di svolta è arrivato nel 2024, con il debutto alla Dakar nella classe SSV. Non solo è stata la prima donna americana a conquistare una tappa, ma la terza in assoluto nella storia della Dakar, chiudendo quarta assoluta e ottenendo il titolo di miglior debuttante.

Dopo una carriera ricca di trionfi, al percorso agonistico di Price si aggiunge un’ulteriore tappa con l’ingresso nel team ufficiale Defender. La Casa britannica ha in programma di affrontare, nella categoria "Stock", sia la prossima edizione della Dakar che l’intero FIA World Rally-Raid Championship 2026 (W2RC). La vettura su cui Price gareggerà sarà la nuova Defender D7X-R, un veicolo pensato per esaltare le capacità off-road del modello di serie da cui deriva, e messo alla prova attraverso un intenso programma di test in ambienti estremi.

Le parole di Sara Price non nascondono l’emozione per un’occasione unica: «Unirmi al team ufficiale Defender, al suo debutto nella Rally Dakar, sarà un grande onore e non vedo l'ora di iniziare a lavorare con il team. La Dakar è l'apice del rally-raid e sono estremamente orgogliosa di aver già partecipato a questa competizione. Defender è un veicolo iconico con capacità estreme, ma anche un marchio ispirato da un preciso obiettivo. Guidare per questo brand, in un momento così importante della sua storia, è per me un risultato straordinario».

La pilota statunitense, classe ’92, ha inoltre aggiunto: «Il lavoro di test e preparazione che si sta svolgendo dietro le quinte è assolutamente impressionante, e sono entusiasta di mettermi al volante. Come pilota sono una persona molto competitiva e lavorando con Defender so che puntiamo in alto e che non ci fermeremo finché non raggiungeremo gli obiettivi».

Al fianco di Sara Price ci saranno due piloti che rappresentano, rispettivamente, l’esperienza e il futuro della disciplina: il leggendario Stéphane Peterhansel, quattordici volte vincitore della Dakar, e il giovane talento Rokas Baciuška, già protagonista del panorama internazionale dei rally-raid. Insieme, formeranno una squadra equilibrata e ambiziosa, pronta ad affrontare le dune e le piste del deserto con una 4x4 che promette di essere la regina indiscussa della classe “Stock”.

Mark Cameron, Managing Director di Defender, ha commentato: «Tutto è già in moto per il nostro debutto alla Dakar. I test stanno andando bene e ora abbiamo completato la nostra squadra di piloti. La firma della brillante e talentuosa Sara Price è un momento importante per Defender. Abbiamo una 4x4 potente, capace e durevole nella Defender Dakar D7X-R, e i nostri abili piloti ne metteranno in luce le capacità sfidando i limiti della resistenza umana tra le dune del deserto e le pianure aride della Dakar, a gennaio».

Mentre Sara si prepara per la sfida più grande della sua carriera, Defender continua a sviluppare un progetto che ambisce a diventare protagonista nel rally-raid mondiale. Il marchio britannico non ha nascosto i suoi obiettivi e ha già pianificato la partecipazione completa al W2RC 2026 con i piloti Peterhansel e Baciuška impegnati anche nei round successivi alla Dakar. L’intero programma si inserisce in una strategia a lungo termine che punta a rafforzare il posizionamento del marchio non solo nel mercato dei fuoristrada di serie, ma anche come player rilevante nel motorsport.

James Barclay, JLR Motorsport Managing Director, ha sottolineato il valore dell’ingaggio: «Non potremmo essere più felici per esserci assicurati un talento formidabile come Sara Price. I risultati ottenuti, che includono già le vittorie di tappa della Dakar, la sua determinazione e la passione per lo sport, rendono Sara perfetta per la Defender. Si è guadagnata questa opportunità, e siamo estremamente lieti di averla a bordo con noi. Si unisce a una fortissima formazione di piloti Defender, con Stéphane Peterhansel e Rokas Baciuška, e non ho dubbi che la nostra eccellente squadra possa aiutarci a ottenere i risultati cui miriamo».

Il cammino verso il 2026 è ufficialmente iniziato. Con una squadra di piloti completa, un veicolo nato per affrontare gli ostacoli più estremi e un progetto ambizioso che guarda ben oltre la sola Dakar, Defender è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. E Sara Price, con il suo talento e la sua determinazione, sarà sicuramente una delle protagoniste di questa sfida.