Peugeot, dal debutto stagionale del Mondiale allo show nella Fan Zone, il Leone ad Imola si prende la scena

Cosa rende davvero speciale un weekend come quello di Imola? Non soltanto il fascino di una pista iconica e il richiamo del grande motorsport, ma anche la capacità di un marchio di trasformare una gara in un’esperienza completa, capace di parlare agli appassionati dentro e fuori dal tracciato. È quello che sta facendo Peugeot all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, dove il weekend del WEC 2026 segna l’inizio della nuova stagione del Mondiale Endurance. Il marchio francese si presenta come uno dei protagonisti più visibili e riconoscibili dell’evento, forte non solo della presenza in pista del Team Peugeot TotalEnergies, ma anche di una Fan Zone ricca di contenuti, novità di prodotto e momenti di coinvolgimento per il pubblico. Imola diventa così non solo il teatro della competizione, ma anche il luogo ideale in cui Peugeot racconta la propria identità, fatta di tecnologia, stile e passione sportiva.

“Design to last”: la filosofia Peugeot

A spiegare in modo diretto il senso della presenza Peugeot nel WEC è Stefano Virgilio, Responsabile Comunicazione Peugeot Italia, che lega il progetto sportivo a uno dei valori centrali del marchio. «Uno dei punti di riferimento dei nostri valori di Peugeot è il fatto che le nostre vetture, tutto quello che facciamo, noi lo diciamo, è design to last, è disegnato e sviluppato per durare nel tempo», afferma. È proprio questa idea di durata, affidabilità e solidità nel tempo a rendere l’endurance il contesto più coerente per Peugeot. «Questo è uno dei motivi fondamentali per cui Peugeot partecipa all’endurance, al WEC: è un tipo di competizione sportiva automobilistica che è la più dura che ci sia», sottolinea Virgilio, ricordando come si tratti di gare che spaziano dalla 6 Ore di Imola fino alla 24 Ore di Le Mans. In questo scenario, la performance non è solo velocità pura, ma capacità di resistere, di restare competitivi e precisi per lunhissimi periodi. Ed è proprio qui che il concetto di “design to last” trova la sua traduzione più autentica: non uno slogan, ma una filosofia che dalla strada arriva fino alla pista.

408, 208 GTi e 308 raccontano il volto nuovo del Leone

Se in pista Peugeot mette in mostra la propria ambizione sportiva, fuori dal tracciato la casa francese porta a Imola un assaggio concreto della sua evoluzione di gamma. Nella Fan Zone i visitatori possono vedere da vicino alcuni dei modelli più significativi del momento, a partire dalla nuova 408, che si presenta con una linea fastback dal carattere deciso, elegante e dinamico, pensata per incarnare una visione moderna dello stile Peugeot. Accanto a lei c’è l’attesissima 208 GTi elettrica, che riporta in scena una sigla storica e amatissima, riletta in chiave contemporanea con un’impronta sportiva forte e prestazioni di rilievo. Completa il quadro la nuova 308, simbolo di una gamma sempre più articolata e capace di rispondere a esigenze diverse, tra motorizzazioni elettrificate e identità stilistica riconoscibile. Non si tratta quindi di una semplice esposizione, ma di un vero racconto di marca: Peugeot mostra a Imola il legame tra mondo racing e produzione stradale, facendo emergere una coerenza precisa tra innovazione, prestazioni e linguaggio estetico.

Imola come punto di partenza: aspettative, orgoglio e voglia di risultati

Il weekend emiliano ha per Peugeot anche un forte valore simbolico, perché rappresenta il primo atto della nuova stagione WEC. «Questa nuova stagione prende il via esattamente qui a Imola, è la prima gara della stagione, abbiamo tante aspettative e speriamo di vedere dei grandi risultati per Peugeot», osserva Stefano Virgilio, restituendo bene il clima con cui il marchio affronta questo appuntamento. Nelle sue parole emerge anche il peso del contesto: «L’Emilia-Romagna è la terra dei motori», dice, sottolineando come questo valore sia riconosciuto non solo in Italia, ma anche all’estero, dalla Francia e dagli altri Paesi legati ai grandi costruttori automobilistici. C’è dunque orgoglio, entusiasmo, ma anche la consapevolezza di trovarsi in un luogo che ha un significato speciale per tutto il motorsport. «Stiamo dando la carica ai nostri piloti perché possano ottenere dei risultati davvero notevoli», conclude Virgilio. Con il sole che illumina il circuito e l’energia del pubblico sugli spalti, Peugeot guarda alla pista con ambizione e determinazione, pronta a trasformare questo debutto stagionale in un segnale forte. Tra tradizione endurance, innovazione e spirito competitivo, il Leone torna a ruggire proprio da Imola.