Dalla FE al Wec, James Barclay lascia la Jaguar per andare a dirigere il programma della McLaren

LONDRA – Da un mondiale all'altro. Da quello al cento per cento elettrico a quello elettrificato. Dopo 12 anni alla JLR, James Barclay lascerà Coventry e il suo incarico di managing director della divisione motorsport e di team principal della Jaguar Tcs in Formula E per, a quanto pare, assumere quello di responsabile del programma Wec della McLaren. Tuttavia, almeno per il momento la sola cosa ufficiale è la risoluzione del contratto esistente a fine luglio.

Ossia al termine della stagione 11 del mondiale a zero emissioni, quella nella quale la scuderia Jaguar Tcs difende il titolo a squadre e la casa automobilistica Jaguar il trofeo costruttori. L'ambizione era quella di conquistare l'alloro individuale dopo che entrambi i piloti, i neozelandesi Mitch Evans e Nick Cassidy, sono già stati vice campioni del mondo, ma la squadra non sembra essere finora riuscita a trovare gli equilibri giusti con la monoposto Gen3 Evo.

Alla McLaren Barclay ritroverà Ian James, fino a fine stagione suo collega ai box in Formula E, ma da agosto in qualche modo suo referente della casa di Woking, della quale è direttore del motorsport e della quale sovrintende le attività agonistiche legate ai clienti e ai prodotti Gt. Barclay è cresciuto in Sudafrica, tra l'altro poco lontano dal circuito di Kyalami, a sud di Pretoria e a nord di Johannesburg, dalle quali dista una mezz'ora di macchina. È maturato agonisticamente alla Bentley, dove è rimasto 11 anni nel corso dei quali aveva seguito l'operazione 24h Le Mans (primo e secondo posto nel 2003) prima di approdare alla JLR, controllata da Tata, nel 2013.

L'epilogo dello scorso mondiale di Formula E, quando proprio a Londra con Pascal Wehrlein la Tag Heuer Porsche era riuscita a strappare alla coppia neozelandese il titolo piloti, ha aperto qualche ferita, mai del tutto rimarginata malgrado le affermazioni della scuderia nel campionato a squadre e del marchio nell'inedito trofeo costruttori (dopo una sanzione a Antonio Felix da Costa, sotto contratto con la casa tedesca). Il consensuale divorzio chiude una lunga e proficua collaborazione che apre nuovi scenari anche per capire non solo chi prenderà il suo posto alla JLR e in Formula E, ma anche se cambierà qualcosa sul fronte dei piloti: Evans sta correndo la sua nona stagione con la Jaguar Tcs e Cassidy la seconda.