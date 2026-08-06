Dallara firma il passaggio alla nuova era delle gare di Formula Indy. Presentata la IR-28, monoposto ancora più sicura e veloce

Gli organizzatori della serie statunitense Indycar hanno svelato il nuovo telaio e il nuovo gruppo motopropulsore (Chevrolet e Honda) della vettura denominata IR-28 che debutterà nella Ntt Indicar Series nel 2028. Le prime immagini digitali della IR-28 sono state presentate attraverso un video narrato dal premio Oscar Matt Damon, protagonista del grande successo cinematografico The Odyssey. «Siamo lieti di presentare le prime immagini del nuovo telaio della Ntt Indicar Series che porterà il nostro sport in una nuova ed entusiasmante era» ha dichiarato J. Douglas Boles presidente di Indycar. «Come potete immaginare, un progetto di questa portata richiede una straordinaria pianificazione, collaborazione ed esecuzione.

Il risultato è introducendo una dal design modernizzato, concepita per garantire tempi sul giro più rapidi e una migliore competitività in gara». «Sviluppata insieme a Dallara la IR-28 - ha ribadito Boles - sarà ancora più competitiva ma sarà al contempo la monoposto più sicura mai costruita per quella che viene definita la più veloce serie automobilistica del mondo». Boles ha aggiunto: «con i primi test che inizieranno già questa settimana, c'è ancora molto lavoro da fare prima del 2028, ma siamo sulla buona strada per inaugurare una nuova era dell'Indycar, caratterizzata da duelli ruota a ruota ancora più spettacolari, nuovi record in pista, standard superiori di competitività e nuovi riferimenti in termini di sicurezza». Stefano dePonti, ceo di Dallara Usa, ha aggiunto «siamo onorati che Indycar abbia scelto ancora una volta Dallara.

Dopo oltre un decennio di collaborazione, questa fiducia rappresenta il più grande riconoscimento per il lavoro del nostro team». «Questo risultato dimostra la dedizione, la competenza e la collaborazione di tutte le persone coinvolte nello sviluppo di una vettura capace di soddisfare le esigenze di oggi guardando al futuro. Riflette inoltre l'impegno continuo di Dallara verso innovazione ed educazione, condividendo con il mondo accademico e oltre le conoscenze sviluppate nel motorsport».