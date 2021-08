De Vries campione del mondo. Alla Mercedes Eq il titolo costruttori nella stagione elettrica più lunga

BERLINO – Nyck De Vries è il primo campione del mondo di Formula E e il sesto pilota ad aggiudicarsi il titolo del circuito elettrico. E la Mercedes Eq ha vinto il titolo costruttori, confermando una invidiabile supremazia nelle due categorie regine del motorsport. Ma l'ultimo ePrix della settima stagione è stato molto meno scontato di quanto non dica il doppio trionfo della casa con la Stella.

Perché il grande favorito dopo le qualifiche, il neozelandese della Jaguar Mitch Evans, terzo in griglia e quarto della generale, non è riuscito nemmeno a partire rimanendo praticamente immobile sulla propria piazzola e venendo centrato da Edoardo Mortata (Rokit Venturi), che partiva undicesimo e secondo della classifica: lo svizzero, visuale coperta dalle altre monoposto, lo ha visto troppo tardi. Bandiera rossa e ripartenza, dopo un'ora, dietro la Safety Car con il debuttate Jake Dennis (Bmw i Andretti) nuovo grande favorito in virtù della sua terza posizione nella generale. Ma il britannico ha cercato subito un sorpasso inutile finendo dritto e non riuscendo più a ripartire.

In pratica i rivali più accreditati del 26enne (il primo olandese ad aggiudicarsi un alloro iridato in campo automobilistico) non hanno nemmeno cominciato la gara: De Vries, che partiva tredicesimo, ha dovuto limitarsi ad arrivare in fondo, anche se ha ripetutamente provato a non farlo. Dopo aver recuperato diverse posizioni, fino alla quarta, il pilota della Mercedes ha rischiato tanto in un manovre di sorpasso che potevano costargli la gara (ottavo all'arrivo).

Il compagno di squadra Stoffel Vandoorne, partito dalla Pole, non ha corso la sua miglior gara, chiudendo terzo e contribuendo al successo della squadra. L'ePrix è stato vinto a Norman Nato, il francese della Rokit Venturi alla prima affermazione nel circuito elettrico, che ha preceduto Oliver Rowland (Nissan eDams). Anche per il campione del mondo in carica, Antonio Felix Da Costa (Ds Techeetah), la prova è finita anzitempo: è stato spinto sulle protezioni da Lucas di Grassi (Audi Sport Abt), che è stato poi penalizzato dai commissari. De Vries ha vinto con 99 punti, 7 in più rispetto allo stesso Mortara, che ha preceduto di una lunghezza Dennis.

Per la Audi e la Bmw, quello di Berlino è stato l'ultimo ePrix in Formula E. A quanto pare Mercedes potrebbe lasciare al termine della prossima stagione, almeno stando alle indiscrezioni che circolano tra i box.