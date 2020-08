Debutti in FE: Audi sceglie bene con Rast per le gare finali di Berlino, esordio ok anche per Camara

BERLINO - L’ultima volta che aveva guidato una monoposto era stato nel 2016, proprio a Berlino, con la FE per il team giapponese di Aguri Suzuki. Una apparizione solitaria. Renè Rast, che vanta una carriera esaltante con le ruote coperte, proprio a Berlino è tornato ieri nella serie elettrica. E non per un team qualsiasi. Il 33enne tedesco è stato chiamato a sostituire Abt dall’Audi per le gare finali di Berlino. Rast ha dimostrato una volta di più di essere un pilota eccezionale, poliedrico, che porta al limite tutto ciò che gli danno. Campione DTM 2019 e 2017 con l’Audi del team Rosberg, Rast è stato anche campione GT tedesco, campione Porsche Supercup e tedesco, ed ha gareggiato ovunque, 24 Ore di Spa, Nurburgring (entrambe vinte), 24 Ore di Le Mans e Daytona. Dal 2012 è entrato a far parte del Gruppo Audi che non l’ha più mollato.

Quando gli hanno chiesto se voleva rimpiazzare Abt, licenziato per l’assurdo comportamento tenuto nelle gare e-sport della categoria, Rast non ha detto no e si è calato nella nuova avventura. Al debutto si è subito messo dietro, in qualifica, il compagno di squadra Di Grassi, grande esperto della serie, ottenendo il 13° tempo. In gara si è difeso bene ed ha concluso 11°, Di Grassi 9°. Un debutto con i fiocchi quello di Rast. Che non è stato l’unica novità a Berlino. Da Mahindra (il boss Gill è bloccato in hotel perché positivo al test Covid-19), al posto di Wehrlein che ha firmato per Porsche è arrivato Lynn.

Da Dragon, ha debuttato il brasiliano Camara, già pilota di F2, al posto di Hartley, che se ne è andato deluso dai risultati. Mentre Abt, uscito dalla porta, è rientrato dalla finestra con i cinesi di Nio al posto di Ma.