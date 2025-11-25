Defender Dakar D7X-R, ecco la Defender più estrema per la sfida più impegnativa

Defender Rally ha svelato la Defender Dakar D7X-R, la vettura con cui il team affronterà la Dakar 2026 e l'intero Campionato del mondo Rally-Raid. Il modello, presentato con una nuova livrea ispirata ai paesaggi desertici, deriva dalla Defender OCTA di serie ed è conforme ai regolamenti FIA della categoria Stock, che impongono il mantenimento della scocca originale e del motore V8 biturbo da 4,4 litri alimentato con carburante sostenibile. La vettura mantiene l'architettura D7x di produzione ma introduce modifiche specifiche per le competizioni: carreggiata più ampia, maggiore altezza da terra, nuovo pacchetto sospensioni e un sistema di raffreddamento riprogettato per le alte temperature del deserto.

Tra gli aggiornamenti figurano pneumatici da 35 pollici, una roll-cage completa, pannelli porta ridotti, protezioni sottoscocca estese e un serbatoio da 550 litri per le tappe più lunghe. Bilstein diventa partner ufficiale per gli ammortizzatori, con un sistema sviluppato insieme al team dopo oltre 6.000 km di test. A bordo è previsto un allestimento essenziale per affrontare tappe di oltre 80 ore di guida competitiva, con navigazione Fia, display head-up, sedili con cinture a sei punti e spazio per attrezzi, ricambi e tre ruote di scorta. La vettura introduce anche la nuova modalità «Flight Mode», che regola automaticamente l'erogazione della coppia durante i salti per proteggere la trasmissione.

Il team schiererà tre equipaggi: Stéphane Peterhansel con Mika Metge, Rokas Baciuška con Oriol Vidal e Sara Price con Sean Berriman, guidati dal nuovo Team Principal Ian James. I piloti hanno sottolineato la durezza della sfida, definendo la Dakar un banco di prova estremo per uomini e mezzi.

Il marchio, intanto, vede la partecipazione al W2RC come un'occasione per mostrare la robustezza e le capacità off-road della Defender, progettata su piattaforma monoscocca in alluminio e già protagonista come veicolo partner nel rally 2025. La squadra è pronta al debutto: la Dakar 2026 scatterà il 3 gennaio in Arabia Saudita, segnando l'inizio della nuova avventura sportiva del brand.