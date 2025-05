Defender Dakar D7X-R, test in Marocco con Peterhansel. Debutto previsto alla Dakar 2026

Continua la preparazione del prototipo Defender Dakar D7X-R, in vista del World Rally-Raid Championship (W2RC), attraverso dei test che si sono svolti in Marocco. Nel frattempo, sono stati svelati i nomi dei due piloti che la guideranno: la leggenda Stéphane Peterhansel, quattordici volte vincitore del Rally Dakar, ed il talento emergente Rokas Baciuška.

Il pilota francese, pluridecorato alla Dakar, si è già unito al team del Defender Rally in Marocco, completando con successo l'attività di test iniziale con il prototipo della D7X-R, e adesso sono in programma una serie di preparativi per la Dakar del gennaio 2026, dove Defender farà il suo debutto ufficiale con tre esemplari di D7X-R, che si sfideranno nella categoria «Stock», quella per le auto di serie. Mentre saranno due le vetture che parteciperanno ai restanti round del campionato, in programma nel prossimo anno.

Nello specifico, la Defender Dakar D7X-R condivide la stessa robusta architettura in alluminio D7x, la trasmissione e il layout della catena cinematica della Defender di serie, ed è spinta da un V8 biturbo da 4,4 litri, mentre la livrea sfoggia un caratteristico design mimetico. «Sono lieto di iniziare un nuovo capitolo con Defender - ha dichiarato Stéphane Peterhansel - il Campionato del Mondo Rally-Raid è l'apice del rally e delle competizioni fuoristrada, mentre la Defender è una 4x4 iconica e capace, e quindi per me l'abbinamento è perfetto».