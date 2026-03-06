Defender Rally al via da protagonista al Rally-Raid Portugal. Dopo la Dakar, 3 equipaggi dal 17 marzo

Defender torna nel Fia World Rally-Raid Championship in occasione dell'Ultimate Rally-Raid Portugal, in programma dal 17 al 22 marzo. La squadra arriva alla seconda prova della stagione sull'onda della vittoria nella classe Stock conquistata alla Rally Dakar 2026. Tre equipaggi saranno al via con la Defender Dakar D7X-R: Rokas Baciuška con il navigatore Oriol Vidal, Sara Price affiancata da Sean Berriman e Stéphane Peterhansel con Mika Metge. Baciuška e Vidal, vincitori della classe Stock alla Dakar, guidano attualmente la classifica piloti del campionato davanti a Price e Peterhansel, mentre anche nella graduatoria navigatori Vidal, Berriman e Metge occupano rispettivamente le prime tre posizioni.

Alla Dakar 2026 il team Defender Rally ha ottenuto una doppietta nella classe Stock e un totale di tredici vittorie di tappa, con piazzamenti nelle prime tre posizioni in dieci delle tredici prove disputate. Il rally portoghese rappresenta una sfida diversa rispetto alla gara saudita di inizio stagione. Il percorso, ridisegnato dall'Automóvel Club de Portugal, partirà da Grândola, farà tappa a Badajoz nella regione spagnola dell'Estremadura e si concluderà a Loulé, in Algarve. La gara si sviluppa su cinque tappe per un totale di 2.175 chilometri, di cui 1.320 di prove speciali cronometrate. Rispetto ai tracciati della Dakar, il terreno portoghese è caratterizzato da prove più strette e tecniche, con velocità medie più elevate e condizioni meteorologiche spesso variabili, che possono includere piogge intense nel periodo primaverile.

La Defender Dakar D7X-R, derivata dalla Defender Octa di serie, mantiene l'architettura monoscocca D7x, la trasmissione e lo schema della catena cinematica della vettura di produzione, adattati alle specifiche FIA per la classe Stock. Tra le modifiche apportate per il rally-raid figurano carreggiate più larghe, maggiore altezza da terra e sospensioni aggiornate per affrontare terreni particolarmente impegnativi.