Defender Rally debutta in Argentina con equipaggio femminile. Al Desafio Ruta 40 Sara Price sarà affiancata da Saydiie Gray

Defender Rally si prepara ad affrontare il Desafío Ruta 40 in Argentina, terzo appuntamento del Fia World Rally-Raid Championship in programma dal 24 al 29 maggio, schierando per la prima volta nella storia dell'evento un equipaggio interamente femminile. Sara Price sarà infatti affiancata dalla navigatrice Saydiie Gray sulla Defender Dakar D7X-R nella classe Stock, segnando un debutto per la competizione argentina. Il team Defender Rally arriva in Sud America forte dei risultati ottenuti nelle prime gare stagionali, tra cui la vittoria nella classe Stock alla Dakar e le prestazioni registrate in Portogallo. A completare la line-up ci saranno anche Rokas Baciuška e Oriol Vidal, attuali leader del campionato, oltre a Stéphane Peterhansel e Mika Metge.

Il Desafío Ruta 40 si svilupperà su oltre 2.700 chilometri attraverso la regione argentina di Cuyo, con prove speciali su sabbia, ghiaia e dune vulcaniche. «Entrare a far parte del team Defender Rally per la gara in Argentina - ha dichiarato Saydiie Gray - è un passo enorme per me e gareggiare con un'amica al mio fianco rende tutto ancora più speciale». La Defender Dakar D7X-R utilizzata dal team deriva direttamente dalla Defender Octa di serie ed è stata adattata ai regolamenti Fia della categoria Stock con sospensioni dedicate, carreggiate allargate e sistemi di raffreddamento potenziati. «Ogni chilometro - ha commentato Ian James, team principal di Defender Rally - è un'opportunità per crescere e dimostrare di cosa è capace Defender».