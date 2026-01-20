Defender nella storia: vince la sfida della Dakar conquistando una spettacolare doppietta al debutto
Defender Rally, una fantastica doppietta al debutto alla Dakar 2026. Baciuška e Vidal vincono nella classe Stock
Dakar 2026, 13 tappe e un riposo per il settimo rally raid saudita: quasi 4.900 km contro il tempo, ma senza l'Empty Quarter. Torna Peterhansel
Defender Rally entra nella storia con una doppietta al debutto alla Dakar 2026 nella categoria Stock con gli equipaggi Baciuška-Vidal e Price-Berriman. Dopo due settimane di gara, 13 vittorie di tappa e 24.000 chilometri percorsi, l'equipaggio composto da Rokas Baciuška e Oriol Vidal vince la classe Stock della Dakar 2026 a bordo della Defender Dakar D7X-R, precedendo i compagni di squadra Sara Price e Sean Berriman. Ai piedi del podio, invece, si posiziona Mr. Dakar, ovvero Stéphane Peterhansel, insieme al co-pilota Mika Metge, che hanno chiuso in quarta posizione nella rispettiva categoria.
Strettamente legata alla produzione di Defender Octa, ogni Defender Dakar D7X-R nasce sulla stessa linea di assemblaggio della scocca presso lo stabilimento Defender a Nitra, in Slovacchia. Inoltre, come ogni Defender di produzione destinata ai clienti, la Defender Dakar D7X-R vanta la medesima architettura D7x nonché la trasmissione e il rispettivo layout della Defender Octa. Infine, è anche equipaggiata con lo stesso motore: il V8 biturbo da 4,4 litri. Le modifiche apportate su D7X-R per gareggiare nel W2RC riguardano la carreggiata più ampia, la maggiore altezza da terra, le nuove sospensioni e il raffreddamento migliorato. Dopo l'esperienza alla Dakar, il team Defender Rally gareggerà al prossimo round del World Rally-Raid Championship: il BP Ultimate Rally-Raid Portugal, in programma dal 17 al 22 marzo 2026.