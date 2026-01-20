Defender Rally, una fantastica doppietta al debutto alla Dakar 2026. Baciuška e Vidal vincono nella classe Stock

Defender Rally entra nella storia con una doppietta al debutto alla Dakar 2026 nella categoria Stock con gli equipaggi Baciuška-Vidal e Price-Berriman. Dopo due settimane di gara, 13 vittorie di tappa e 24.000 chilometri percorsi, l'equipaggio composto da Rokas Baciuška e Oriol Vidal vince la classe Stock della Dakar 2026 a bordo della Defender Dakar D7X-R, precedendo i compagni di squadra Sara Price e Sean Berriman. Ai piedi del podio, invece, si posiziona Mr. Dakar, ovvero Stéphane Peterhansel, insieme al co-pilota Mika Metge, che hanno chiuso in quarta posizione nella rispettiva categoria.

Strettamente legata alla produzione di Defender Octa, ogni Defender Dakar D7X-R nasce sulla stessa linea di assemblaggio della scocca presso lo stabilimento Defender a Nitra, in Slovacchia. Inoltre, come ogni Defender di produzione destinata ai clienti, la Defender Dakar D7X-R vanta la medesima architettura D7x nonché la trasmissione e il rispettivo layout della Defender Octa. Infine, è anche equipaggiata con lo stesso motore: il V8 biturbo da 4,4 litri. Le modifiche apportate su D7X-R per gareggiare nel W2RC riguardano la carreggiata più ampia, la maggiore altezza da terra, le nuove sospensioni e il raffreddamento migliorato. Dopo l'esperienza alla Dakar, il team Defender Rally gareggerà al prossimo round del World Rally-Raid Championship: il BP Ultimate Rally-Raid Portugal, in programma dal 17 al 22 marzo 2026.