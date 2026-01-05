Defender Trophy 2026, in Africa la finale mondiale con concorrenti da 50 paesi. Avventura off-road ispirata ai grandi raid del passato

Sono attesi concorrenti da 50 Paesi del mondo per partecipare al Defender Trophy 2026, avventura off-road ispirata ai grandi raid del passato che hanno visto Range Rover e Land Rover protagoniste di difficilissime prove in fuoristrada, in alcune delle località più remote del pianeta. Nell'annunciare l'apertura delle iscrizioni online (c'è tempo sino al 10 marzo per compilare i moduli richiesti), gli organizzatori hanno anticipato che le finali mondiali di quest'edizione si disputeranno in Africa. Protagoniste a motore di questa sfida saranno le nuove Land Rover Defender 110 Trophy Edition, dotate di equipaggiamento speciale. I vincitori delle finali europee potranno accedere di diritto alla fase finale dell'evento, programmata appunto in Africa.

Tra i requisiti necessari per poter presentare l'iscrizione ci sono l'età maggiore di 23 anni, la capacità di nuotare per almeno 50 metri e un inglese fluente. «Defender è alla ricerca di persone con uno spirito d'avventura inarrestabile - spiega un comunicato -, pronte ad affrontare un nuovo tipo di competizione. Il nuovo Defender Trophy si ispira agli eventi Trophy e Challenge del passato, ma è destinato a lasciare una propria impronta leggendaria attraverso tre intense fasi di formazione e gara. Solo chi è pronto ad affrontare l'impossibile, con una passione autentica per la conservazione della natura, dovrebbe candidarsi. Epic Adventure, Greater Purpose». E ancora: «I vincitori avranno l'opportunità di lasciare un'eredità concreta partecipando a una missione unica insieme alla Tusk, partner di Defender per la tutela della natura, il tutto seguito online da un pubblico globale».