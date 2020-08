Definito il calendario F1 2020: 17 gli appuntamenti, ritorna in calendario la Turchia

LONDRA - Liberty Media ha ufficializzato il ritorno nel calendario della F1 del circuito di Istanbul. Si andrà in Turchia per correre il 15 novembre la quattordicesima tappa di un Mondiale che conterà un totale di diciassette appuntamenti. Non male proprio per una stagione che rischiava di non partire. Il grande lavoro compiuto da Liberty Media è sotto gli occhi di tutti. Dopo la Turchia, si svolgeranno due Gran Premi in Bahrain, come era stato previsto nei mesi scorsi, il 29 novembre e il 6 dicembre, mentre la gara finale si terrà come da tradizione ad Abu Dhabi, il 13 dicembre.

E' dunque un calendario al novanta per cento europeo con due puntate in Asia, Sochi (Russia orientale) e appunto Istanbul (il circuito è nella parte asiatica della capitale turca). L'Europa torna a dettare legge, nell'emergenza Covid-19, come tanti anni fa. Cancellati i GP negli USA, Canada, Messico, Brasile, Vietnam, Cina, Giappone, oltre che Olanda perché gli organizzatori di Zandvoort non hanno accettato di far svolgere il weekend senza pubblico. Su questo aspetto, però, Liberty Media tiene aperta una finestra: in Russia potrebbero esserci gli spettatori, come anche a Imola per il GP dell'Emilia Romagna dell'1 novembre. Molto dipenderà dall'evoluzione del Coronavirus nelle prossime settimane.

La notizia principale riguarda l'ingresso della Turchia nel calendario 2020. Il bellissimo e difficile circuito di Istanbul Park, uno dei più apprezzati tra quelli disegnati da Hermann Tilke, ha ospitato la F1 per sette anni, dal 2005 al 2011. Con essa sono poi arrivate diverse altre categorie del motorsport. Ma dopo l'uscita di scena della F1, il circuito ha perso appeal e, considerando anche le difficoltà, i costi e i tempi lunghi per raggiungere la capitale turca (occorreva mandare le vetture via mare), piano piano l'Istanbul Park ha perso tutte le varie categorie internazionali come GP2, World Series Renault, WTCC, Endurance. Dal 2013, l'Istanbul Park è gestito dalla compagnia Intercity che ha aperto il circuito a iniziative di vario tipo legate sempre alle quattro ruote (ma non a gare, a parte il Mondiale Rallycross nel 2015) tanto da essere operativo per una media di 300 giornate all'anno..

I Gran Premi ancora da disputare

30 agosto - GP Belgio, Spa

6 settembre - GP Italia, Monza

13 settembre - GP Toscana, Mugello

27 settembre - GP Russia, Sochi

11 ottobre - GP Eifel, Nurburgring

25 ottobre - GP Portogallo, Portimao

1 novembre - GP Emilia Romagna, Imola

15 novembre - GP Turchia, Istanbul

29 novembre - GP Bahrain, Sakhir

6 dicembre - GP Sakhir, Sakhir

13 dicembre - GP Abu Dhabi, Yas Marina