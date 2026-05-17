Di Giannantonio vince a Barcellona un GP drammatico: 2 bandiere rosse, Alex Marquez e Zarco all'ospedale

Bandiere rosse, interruzioni, cadute ed incidenti: in Catalogna succede di tutto nella gara della MotoGp e alla fine a vincere sul circuito di Montmelò è Fabio Di Giannantonio. L'italiano della Ducati del team Vr46 ha preceduto gli spagnoli Joan Mir su Honda e Fermin Aldeguer su Ducati del team Gresini. Sesta l'Aprilia del leader del mondiale Marco Bezzecchi che approfitta anche del 18/o posto del compagno di squadra e rivale nel motomondiale Jorge Martin. Incoraggiante quinto posto per Pecco Bagnaia sulla Ducati ufficiale.

Sfortunato Pedro Acosta che, a lungo in testa con la sua Ktm, è caduto all'ultimo giro mentre era terzo. Ma la competizione sportiva rischia di finire in secondo piano: c'è apprensione per le condizioni di Alex Marquez e Johann Zarco, protagonisti di due gravi e differenti incidenti che hanno portato alla sospensione della gara per ben due volte. In particolare ha fatto temere il peggio il violentissimo incidente che al 12/o giro ha visto coinvolto il catalano: sul lungo e veloce rettilineo di Montmelò, il pilota della Ducati del team Gresini ha impattato contro la Ktm di Pedro Acosta, in difficoltà e forte rallentamento per un problema ad una ruota, ed è schizzato contro le protezioni laterali.

L'impatto è stato violento, la moto è andata in pezzi. Anche Di Giannantonio è stato copito ad una mano da una delle gomme della Ducati di Marquez. La regia ha immediatamente cambiato inquadratura, mentre i giudici di gara esponevano le bandiere rosse, sospendendo la gara. Sono, quindi, intervenuti i soccorsi medici. In momenti concitati e di paura tra i colleghi, fonti vicine al 'circus' hanno lasciato trapelare che Marquez «non ha perso conoscenza»

A bordo pista è poi arrivata un'ambulanza che lo ha portato in ospedale, dove gli sono state riscontrate una frattura alla clavicola destra, che sarà operata, ed un'altra marginale ad una vertebra. I piloti sono infine tornati sulla griglia per la seconda partenza, ma poco dopo un nuovo incidente ha bloccato nuovamente tutto. Zarco ha toccato la Honda di Luca Marini poco prima della prima curva dopo il rettilineo ed è scivolato a terra, finendo bloccato sotto la moto di Bagnaia.

Sono state immediatamente esposte le bandiere rosse con il francese rimasto a lungo nella ghiaia con i medici. Un'ambulanza lo ha poi portato all'ospedale in «condizioni non critiche». Il problema più serio per il francese riguarda la gamba sinistra, con esami che in ospedale potranno dare una risposta sui tempi di recupero. Nuovi contatti rischiosi ci sono stati anche alla terza partenza.

In questo caso, ad avere la peggio è stato Jorge Martin, finito fuori pista: lo spagnolo dell'Aprilia è poi ripartito ma la sua gara è stata compromessa ed ha chiuso penultimo In chiave motomondiale, Marco Bezzecchi allunga in testa con 140 punti, 13 in più di Martin. Alle loro spalle Di Giannantonio con 116. Più distaccato Acosta con 92. Prossimo appuntamento com la MotoGp sarà a fine mese al Mugello, per il Gp d'Italia.