Di Grassi con l'Audi trionfa a Berlino. Domani l'E-Prix che decide il Mondiale: 7 piloti in appena 9 punti

BERLINO- Seconda vittoria e settimo podio a Berlino per Lucas di Grassi, il pilota della Audi Sport Abt. Nel penultimo ePrix della settima stagione della Formula E il brasiliano è stato semplicemente il migliore e il più intelligente nell'approfittare della gestione della gara delle due Ds Techeetah partite prima e seconda e arrivata sesta e settima. Per di Grassi di tratta della dodicesima affermazione in Formula E, la seconda di quest'anno, che sancisce anche l'addio della casa dei Quattro Anelli al circuito elettrico.

L'organizzazione ha modificato l'impostazione della corsa, riducendo l'Attacck Mode a uno solo, seppur di 8 minuti. Di Grassi ha tallonato prima la coppia composta da Jean Eric Vergne e Antonio Felix Da Costa riuscendo a risparmiare energia rimanendo in scia al portoghese campione del mondo in carica. Poi è rimasto in coda alle Rokit Venturi di Edoardo Mortara e Norman Nato che avevano approfittato dei cavalli aggiuntivi per portarsi al comando. Ma nei 3 minuti in più del suo Attack Mode ritardato il brasiliano ha fatto la differenza e ha guidato verso il trionfo.

Sul podio sono saliti lo stesso Mortara, che ha anche il passaporto italiano, e Mitch Evans (Jaguar). La classifica individuale ha subito un nuovo scossone, anche se non è stata rivoluzionata. Sam Bird, a secco per la terza volta consecutiva, si è fermato in pista con l'altra Jaguar, e Jake Dennis, il debuttante della Formula E della Bmw i Andretti si ritrova a lottare per il titolo a soli 4 punti da Nyck De Vries (Mercedes Eq), rimasto all'asciutto. Il britannico ha chiuso in quinta posizione, dietro a Nato. Vergne e Da Costa sono scivolati in classifica per aver scelto il momento sbagliato per l'Attack Mode. Nei 10 anche Maximilian Günther (Bmw i Andretti), ottavo, René Rast (Audi Sport Abt) e André Lotterer (Porsche).

Domani poco dopo le 15.30 l'ultimo ePrix della stagione, il quattordicesimo che si corre a Berlino da quando è cominciata la Formula E. Le qualifiche saranno decisive, perché quelli che sono arrivati davanti oggi avranno la sessione più difficile domani. De Vries resta leader a quota 95 e precede Mortara (92) e Dennis (91). Poi Evans con 90, Frijns con 89, di Grassi con 87 e da Costa con 86. In realtà, con un massimo di 29 punti in palio i giochi restano ancora apertissimi, probabilmente con un leggero vantaggio per l'olandese della Mercedes. Lotta senza quartiere anche fra i costruttori con le prima quattro squadre in 9 punti, fra i 171 della Jaguar e i 162 della Audi Sport (in mezzo la Ds Techeetah con 166 e la Envision Virgin con 165).