Dimitrov-Riccitelli su Huracan GT3 Evo 2-VSR vincono gara tricolore Gt al Mugello. Nel GT4 Italy Series prima la Bmw di Maman-Sandrucci

È targato Lamborghini il successo in Gara1 del terzo appuntamento del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint. Sul tracciato toscano la vittoria porta la firma dell’equipaggio del VSR formato da Georgi Dimitrov e Simone Riccitelli, protagonista di una gara condotta con autorevolezza. Dimitrov, scattato dalla pole position, ha mantenuto il comando fin dalle prime battute precedendo Guy Albag (Mercedes AMG GT3-Antonelli Motorsport), Alex Denning (Lamborghini Huracan GT3 Evo 2-VSR) e Dean MacDonald (McLaren 720S GT3 Evo-Raptor Engineering).

Al cambio pilota Riccitelli, subentrato al compagno di squadra, si è confermato al comando controllando per tutto il secondo stint il ritorno di Riccardo Cazzaniga, subentrato a MacDonald, andando così a conquistare il secondo successo stagionale davanti ai portacolori McLaren di Raptor Engineering e al pilota israeliano Guy Albag (Mercedes AMG GT3-Antonelli Motorsport), bravo nel finale a scavalcare Hugo Cook (Lamborghini Huracan GT3 Evo 2-VSR). Il podio finale ha così premiato tre costruttori diversi – Lamborghini, McLaren e Mercedes-AMG – a conferma del grande equilibrio che caratterizza la classe GT3 della serie tricolore.

GT Cup – È andata a Postiglione-Comandini (Ferrari 296 Challenge-Best Lap) la vittoria in Gara 1 della classe GT Cup. L’equipaggio della compagine romana, scattato dall’ottava posizione sulla griglia di partenza, ha visto il pilota romano risalire un paio di posizioni nel primo stint, mentre Stefano Comandini, subentrato al cambio pilota, si è ritrovato in terza piazza. Una Safety Car nelle battute finali ha ricompattato il gruppo e, complice anche una penalizzazione di 2”346 inflitta a Megna-Di Fabio (Ferrari 296 Challenge-Spirit of Racing) per un’irregolarità nel cambio pilota, ha consentito ai portacolori Best Lap di conquistare la loro seconda vittoria stagionale, rilanciandosi anche nella classifica di campionato.

GT4 Italy Series – In Gara1 è arrivata la terza vittoria stagionale per Maman-Sandrucci (BMW M4 GT4 Evo-Casals Motorsport), che consolidano così il primato nella classifica generale. Scattato dalla pole position, Giacomo Maman ha mantenuto il comando fin dalle prime battute, cercando di costruire il margine necessario per neutralizzare l’handicap tempo maturato in seguito alle due vittorie conquistate a Vallelunga. All’apertura della finestra dei cambi pilota, il portacolori di Casals Motorsport aveva un vantaggio di oltre otto secondi su Filippo Bencivenni, prima di cedere la vettura al suo coequipier.

Dopo la sosta obbligatoria, Sandrucci è rientrato in pista in seconda posizione alle spalle di Zanin, subentrato a Bencivenni sulla Porsche 718 Cayman GT4. Il leader del campionato ha però impiegato pochi minuti per riprendere la testa della corsa, allungando subito sugli avversari e andando a conquistare la vittoria con oltre 6 secondi di vantaggio sui portacolori del team MEF Motorsport. Il podio è stato completato dai compagni di squadra Gavazza-Esposito (BMW M4 GT4 Evo-Casals Motorsport), terzi a poco più di 22 secondi dai vincitori.

Domenica è stata la giornata delle rivincite. Nella GT3 il tedesco Jens Klingman, portacolori di BMW Italia Ceccato Racing, solo quinto il gara 1, è stato protagonista di una grande prestazione. Coadiuvato dal belga De Wilde ha avuto la meglio sulle Lamborghini di Levet-Paverut (VSR) e Segu-Perera (DL Racing) staccate di quasi 15 secondi. Guy Albag, secondo in gara 1 con la Mercedes AKM, secondo ventiquattro ore prima ha dovuto accontentarsi del quarto posto. Completano la top-five Anthony McIntosh e Parker Thompson con la seconda macchina di BMW Italia Ceccato Racing.

Nella GT Cup la sfortuna ha giocato un brutto scherzo ai vincitori di ieri. Vito Postiglione è stato penalizzato di 10” per un problema nella procedura di allineamento, che sommati ai 15” assegnati quale vincitori di gara 1, hanno condizionato la gara della Ferraue punti, ri Best Lap numero 101, condivisa con Stefano Comandini, alla fine settima. “Peccato – ha commentato il “Comandante” – senza quei 10” potevano arrivare quarti e mantenere la leadership del campionato. Ora siamo staccati di due punti, ma a Monza, dove non avremo alcun handicap possiamo farcela”.

A vincere in gara 2, è stato l’altro equipaggio di Best Lap, Alex Frassineti e Lorenzo c, partiti dalla tredicesima posizione e autori di una straordinaria rimonta. Secondi ad appena appena 146 millesimi Paniccià-Croccolino mentre sul terzo gradino del podio sono saliti i cugini Giacomo e Matteo Pollini (Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo 2), protagonisti di una brillante rimonta nonostante un drive through per partenza irregolare. Grazie ai 12 punti conquistati, l’equipaggio del team Giacomo Race è balzato al comando della classifica Pro-Am con 60 punti, uno soltanto in più dei vincitori della gara.

Quarta vittoria stagionale consecutiva per Maman-Sandrucci (BMW M4 GT4 Evo-Casals Motorsport), sempre più saldamente al comando della classifica di campionato, che ora li vede saldamente al comando a quota 105, con ben 46 punti di vantaggio su Zanin-Bencivenni. Il successo è maturato nel secondo stint, al termine di una gara che nella prima parte aveva visto protagonista Alex Fontana (Porsche 718 Cayman GT4-Centri Porsche Ticino), autore della pole position e capace di mantenere il comando davanti a Sandrucci. I due hanno subito imposto un ritmo insostenibile per gli avversari, costruendo un margine di oltre tredici secondi sugli inseguitori e dando vita a un primo stint sempre a stretto contatto.

dopo i cambi pilota. Fontana ha ceduto la Porsche al suo coequipier Arfini, che è rientrato in pista con un vantaggio di circa 19 secondi su Maman, penalizzato anche dall’handicap tempo previsto per i successi ottenuti a Vallelunga e in Gara 1. Il portacolori della Casals Motorsport, però, ha recuperato terreno velocemente, raggiungendo il leader della corsa dopo pochi giri, superandolo con decisione e involandosi verso la quarta affermazione consecutiva, tagliando il traguardo con oltre undici secondi di vantaggio sull’equipaggio dei Centri Porsche Ticino, mentre sul terzo gradino del podio sono saliti Palazzo-Anagnostiadis (BMW M4 GT4 Evo-Promodrive), protagonisti di una gara regolare. Il pilota pugliese ha mantenuto la quarta posizione nel primo stint, consentendo poi ad Anagnostiadis di risalire al terzo posto dopo la finestra dei cambi pilota e di conservare il piazzamento fino al traguardo.