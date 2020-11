Diretta F1, Live GP Turchia: Stroll la sorpresa, la grande occasione di Verstappen

Se qualcuno sabato ha scommesso anche solo 5 euro sulla pole di Lance Stroll nel GP di Turchia, sicuramente stamane si ritrova con un bel malloppo nel portafoglio. A Istanbul è servita molta creatività da parte delle squadre, in difficoltà nel trovare i set-up corretti per via di un asfalto nuovo, ma completamente inadatto per un circuito, fatto di pietra liscia che in caso di pioggia, come accaduto ieri o venerdì (in questo caso la pista era stata lavata senza motivo), è divenuta una sorta di lastra di ghiaccio. La situazione è stata complicata nei tre turni di prove libere, ma è migliorata in qualifica, nonostante la pioggia sia caduta nel corso del Q1 costringendo la direzione gara a fermare le prove per una quarantina di minuti. La Racing Point ha trovato il miglior set-up per le sue vetture e Lance Stroll è stato bravissimo, quasi un equilibrista, a compiere il giro finale senza la minima sbavatura, permettendogli di scalzare dalla prima posizione quel diavolo di Max Verstappen.

L'olandese della Red Bull-Honda era incredulo per essere stato battuto da quello che si può considerare un outsider, ma va ricordato che il 22enne canadese, figlio del ricchissimo proprietario della Racing Point (Lawrence Stroll), sulla pioggia va forte tanto che nel 2017, suo primo anno in F1, con la Williams conquistò la prima fila a Monza con pista bagnatissima. La Mercedes, che puntava a concludere l'anno con il record mai registrato di ottenere tutte le pole in ogni evento, si è scontrata con la realtà dei fatti, sbagliando tutto. E così, Lewis Hamilton, che oggi può laurearsi campione del mondo per la settima volta (tanti quanti Michael Schumacher), partirà dalla sesta piazza e Valtteri Bottas dalla nona. Anche in Ferrari non hanno compreso bene come reagire durante la qualifica e sia Sebastian Vettel sia Charles Leclerc sono rimasti fuori dalla top 10, con il tedesco (dato per "bollito") che addirittura ha rifilato 1"5 al giovane confuso monegasco. Dunque, chi è il favorito alla vittoria nel GP di Turchia. Senza dubbio Verstappen, che ha la grande occasione di trovare la via per il successo per la seconda volta quest'anno dopo Silverstone 2, ma se avete 5 euro... puntateli su Stroll o sul suo compagno Sergio Perez, ottimo terzo in griglia di partenza. Non si sa mai...