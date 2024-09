Norris e la McLaren dominano il GP di Singapore, Verstappen è secondo davanti a Piastri, Ferrari quinta con Leclerc

Dominio totale di Lando Norris e della McLaren-Mercedes nel GP di Singapore. Anche se la gara non è stata particolarmente esaltante per le primissime posizioni, i piloti hanno concluso piuttosto disidratati e stravolti per la grande umidita presente in questa zona.

Norris ha condotto il GP fin dalla prima curva, allungando progressivamente sulla Red Bull-Honda di Max Verstappen che non ha avuto le armi per combattere. Per Norris è il terzo successo stagionale dopo Miami e Zandvoort, ed ha rosicchiato ulteriori punti a Verstappen nella classifica iridata. Sono 26 i punti guadagnati da Lando su Max nelle ultime quattro corse ed ora il divario nel Mondiale è di 52 punti con ancora sei Gran Premi da disputare. Nella classifica costruttori invece, McLaren prende il largo sulla Red Bull, 516 punti contro 475, con la Ferrari terza con 441 punti.

GP di Singapore, dominio McLaren

Charles Leclerc, nono al via, è riuscito a risalire al quinto posto e fino all'ultima curva ha lottato per la quarta posizione con la Mercedes di George Russell. Carlos Sainz, decimo in griglia di partenza, è scattato male scivolando 12esimo. Pian piano, grazie ad una buona strategia, ha rimontato fino alla settima posizione. Sul terzo gradino del podio è salito Oscar Piastri con la seconda McLaren. Il vincitore di Baku, quinto al via, disputato una gara intelligente avendo la meglio sulle due Mercedes. Lewis Hamilton ha cambiato le gomme troppo presto, da soft ad hard, e si è dovuto accontentare della sesta posizione. A punti anche Fernando Alonso con la Aston Martin-Mercedes, ottavo davanti a Nico Hulkenberg, splendido con la Haas-Ferrari, e un poco convincente Sergio Perez, soltanto decimo con la Red Bull.

La cronaca

Norris vince il GP di Singapore battendo Verstappen e Piastri, questi i piloti sul podio. A seguire, Russell e Leclerc, quinito da nono al via, Hamilton, Sainz Alonso Hulkenberg e Perez. A seguire Colapinto Tsunoda Ocon Stroll Zhou Bottas Gasly e Ricciardo

Continua il duello tra Russell e Leclerc, ma la Mercedes sembra avere un migliore spunto in uscita curva

60° giro di 62 - La cantante Kylie Minogue è pronta a dare la bandiera a scacchi tra due giri

Leclerc è vicinissimo a Russell, che però si difende bene

59° giro - Magnussen si deve ritirare ai box per problemi alla sua Haas

Rischio di Norris nel doppiaggio di Colapinto, il leader arriva lungo, ma riprende il cammino

58° giro di 62 - Norris gestisce la gara e perde 3" da Verstappen, ora a 27". Leclerc è ad una manciata di metri da Russell

54° giro di 62 - Russell è in difficoltà con le gomme che ha da 25 giri, Leclerc, che ha montato le hard 8 giri dopo, si avvicina ed è a 3"5

Perez prova a mettere pressione ad Hulkenberg per il nono posto

52° giro di 62 - Leclerc prova la rimonta su Russell, 7" davanti a lui, Magnussen ai box cambia la gomma forata

Magnussen urta il muro e danneggia la gomma posteriore sinistra

50° giro di 62 - Leclerc supera facile Hamilton e sale quinto, ora ha 8" da recuperare per prendere Russell

Leclerc gira molto più rapido di Hamilton che ha gomme vecchie di 31 giri

49° giro di 62 - Norris +25"8 Verstappen +43"3 Piastri +50" Russell +56"6 Hamilton +60" Leclerc +75" Sainz poi Alonso Hulkenberg Perez Colapinto Tsunoda Ocon Magnussen Stroll Zhou Bottas Gasly Ricciardo

Ricciardo va al pit-stop per un secondo cambio gomme, unico a farlo e monta gomme soft come Gasly, fermatosi 9 giri fa

46° giro - Perez prova a impensierire Hulkenberg per il nono posto, Ricciardo subisce due sorpassi da Ocon e Magnussen

Piastri prende le misure di Russell e lo supera bene salendo in terza posizione

45° giro - Piastri ha raggiunto Russell e tenta il sorpasso

Piastri mette Russell nel mirno mentre Leclerc con le gomme fresche ha raggiunto Sainz, con le hard da 28 giri

41° giro - Norris ha un vantaggio enorme su Verstappen, 22"5, terzo è Russell a 38", Piastri a 42"3, Hamilton a 45", Sainz a 59" poi Leclerc che ha superato Alonso, Hulkenberg Perez in top 10. 11esimo è Colapinto che precede Ricciardo Tsunoda Ocon Magnussen Stroll Zhou Bottas Gasly

40° giro - Piastri supera Hamilton per il quarto posto

38° giro - Piastri finalmente ai box per sostituire le gomme, da medie ad hard

37° giro - Pit-stop per Leclerc che rientra con le hard appena davanti a Hulkenberg in ottava piazza

36° giro - Russell attacca Leclerc, ruota contro ruota, Russell taglia la variante e lascia sfilare la Ferrari

Duello per il quarto posto tra Leclerc (ancora con le medie fin dalla partenza) e Russell che ha montato le hard sette giri fa

34° giro - Rientra Tsunoda per il pit-stop e stranamente monta le soft, Russell attacca Leclerc

Ancora senza pit-stop Piastri Leclerc Tsunoda Gasly Zhou e Bottas, questi ultimi due partiti con le hard, gli altri con le medie

Superata di poco la metà gara, sono 62 i giri in programma

32° giro - Errore di Norris che rischia di colpire il muretto arrivando lungo in una curva, danneggia leggermente l'ala anteriore

Norris rimane primo davanti a Piastri, che ancora non ha fatto il pit-stop, poi Verstappen che ha superato Leclerc, a seguire Russell Hamlton Tsunoda Sainz Alonso Hulkenberg

31° giro - Anche Norris ai box per mettere le hard

Verstappen rientra dietro a Leclerc, che gli rende la vita difficile

30° giro - E' il turno di Verstappen, Hulkenberg e Colapinto cambiare le gomme

29° giro - Perez ai box per il cambio gomme, monta le hard

29° giro - Senza Alonso davanti, entrato al pit, Leclerc aumenta il ritmo raggiunge Hulkenberg e lo supera. Sua la quarta posizione

28° giro - Pit-stop per Russell, dalle medie alle hard

Sainz prosegue la sua rimonta e passa Gasly e Magnussen, ora è 12esimo

27° giro - Stroll partito con le hard va ai box per un set di gomme medie

Hamilton supera Tsunoda, ma arriva lungo e il giapponese si riprende il nono posto

26° giro - Alonso ai box per montare gomme hard

22° giro - Norris +16"7 Verstappen +28"5 Russell +30" Piastri +40"7 Hulkenberg +41"8 Alonso +42"3 Leclerc + 45" Colapinto +49"2 Perez +53"5 Tsunoda poi Hamilton Ocon Magnussen Gasly Sainz Stroll Zhou Bottas Ricciardo

Il replay mostra che Hamilton rientrando in corsia box ha urtato con la posteriore sinistra il muretto

21° giro - Sainz prosegue la rimonta e passa Stroll, ora è 15esimo

Sainz nelle retrovie dopo il pit-stop ha superato le due Sauber ed è 16esimo

19° giro - Norris vola ed ha 13" su Verstappen, Russell è terzo davanti a Piastri, più staccato il terzetto composto da Hulkenberg Alonso e Leclerc. Hamilton è rientrato in 13esima posizione

18° giro - La mossa di Hamilton di partire con le soft non ha pagato, rientra ai box per montare le hard

17° giro - Problemi per la Williams di Albon che si ritira ai box

16° giro - Leclerc è molto vicino ad Alonso, il quale a sua volta ha nel mirino Hulkenberg

14° giro - Pit-stop per Sainz che passa dalle medie alle hard. Sainz rientra 18esimo davanti ad Albon e Ricciardo, gli altri due che fino ad ora hanno cambiato le gomme

13° giro - Norris è impressionante ed aumenta il vantaggio su Verstappen a 7"8. Hamilton è terzo a 13"6, poi Russell a 16", Piastri a 18"2, Hulkenberg a 22"6, Alonso a 23"8, Leclerc a 24"5, Colapinto a 26"7, Perez a 28"6

12° giro - Albon è il primo tra i piloti con le medie a effettuare il pit-stop per passare alle hard

11° giro - Ricciardo ai box passa dalle soft alle medie

10° giro - Norris implacabile realizza il giro più veloce e crea un grande gap tra sè e Verstappen, ora a 4" mentre Hamilton è a 8"3. Leclerc ottavo è dietro ad Alonso e davanti a Colapinto mentre Sainz rimane 12esimo non riuscendo a passare Tsunoda

5° giro - Norris e la McLaren sono velocissimi, Verstappen segna il giro più veloce, ma è a 1"6. Hamilton si è rassegnato ed è terzo a 4"5 da Norris, dietro Russell contiene Piastri Hulkenberg Alonso. Leclerc è ottavo con Colapinto (al terzo GP in carriera) che lo pressa dopo una gran partenza dalla 12esima posizione. Decimo è Perez che precede Tsunoda e Sainz, poi Ocon Magnussen Albon Ricciardo Gasly Stroll Zhou e Bottas

3° giro - Norris porta a 1"3 il vantaggio su Verstappen mentre Hamilton non sta approfittando delle gomme soft ed è a 1"7 dall'olandese

1° giro - Norris comanda con 1" di vantaggio su Verstappen Hamilton Russell Piastri Hulkenberg Alonso Leclerc Colapinto Perez Tsunoda Sainz Ocon Magnussen Albon (pessimo avvio) Ricciardo Gasly Stroll Bottas Zhou

Norris non si fa sorprendere da Verstappen e prende la testa del GP, terzo è Hamilton che va subito all'attacco della Red Bull, ma viene respinto

Pochi attimi alla partenza del GP di Singapore

Hamilton parte con le gomme soft (come Ricciardo) e dalla seconda fila andrà subito all'attacco di Norris e Verstappen, in prima fila, che hanno gomme medie. Con le hard sono Magnussen Stroll Bottas e Zhou. Tutti gli altri con le medie

Sono loro due i grandi protagonisti del Mondiale F1 2024, Lando Norris e Max Verstappen. E come accaduto a Zandvoort a fine agosto, anche a Singapore si divideranno la prima fila. In Olanda vinse il pilota inglese della McLaren, che sta tentando un difficile inseguimento al leader del campionato, Verstappen con una Red Bull che sul tracciato cittadino della Repubblica situata a sud della Malesia sembra aver ritrovato la competitività persa nelle ultime gare.

GP Singapore, qualifica: prima fila per Norris e Verstappen, Ferrari in quinta fila per gli errori di Leclerc e Sainz

Nella classifica iridata, Verstappen ha 313 punti, Norris 254 con sette gare (compresa quella odierna) da disputare. Seconda fila tutta Mercedes con Lewis Hamilton e George Russell, che tenteranno il colpo grosso, poi il vincitore di Baku, Oscar Piastri, e il sorprendente Nico Hulkenberg con la piccola Haas.

In quinta fila le due Ferrari. Parte nono Charles Leclerc, dopo le difficoltà incontrate in qualifica nel mandare nella giusta temperatura gli pneumatici, decimo invece Carlos Sainz che nel Q3 ha sbattuto non segnando neanche un riferimento cronometrico. Si corre con le luci artificiali, essendo la partenza prevista alle 20 ora locale, le 14 in Italia.