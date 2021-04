Diretta E-Prix Roma: vittoria per la DS di Vergne davanti alle due Jaguar di Bird ed Evans

Tre gare, due in Arabia Saudita e una a Roma, e tre vincitori diversi. La Formula E appare quanto mai incerta. Sul gradino più alto del podio, ad Al Diryah sono saliti Nyck De Vries con la Mercedes e Sam Bird con la Jaguar, mentre oggi a Roma è toccato alla DS Techeetah di Jean-Eric Vergne conquistare il successo. E' stata una corsa molto combattuta quella italiana, con il poleman Stoffel Vandoorne (Mercedes) subito costretto fuori pista da una manovra scellerata del pilota Porsche Andre Lotterer. In testa si sono così alternate l'Audi di Lucas Di Grassi e la DS di Vergne, due volte campione della Formula E, ma a secco di successi lo scorso anno e a zero punti prima del via. Quando Di Grassi sembrava aver avuto ragione del francese, la sua Audi per un problema di surriscaldamento si è arresa a soli tre minuti dalla fine. Per evitare la vettura del brasiliano, Vandoorne che era risalito quarto con una grande rimonta dopo il contatto con Lotterer, è uscita dalla linea abituale salendo su un leggero dosso (bump) e perdendo il controllo della sua monoposto. Il belga ex McLaren F1, ha colpito il muro con una certa violenza e nell'incidente ha coinvolto il compagno di squadra Nyck De Vries, non particolarmente brillante oggi. Entrambe le Mercedes si sono clamorosamente ritirate mentre è intervenuta la safety-car che ha accompagnato i superstiti alla bandiera a scacchi. Vergne, ex Toro Rosso F1, festeggia così il suo decimo successo in Formula E, mentre è festa grande anche in Jaguar che ha acchiappato la seconda e la terza posizione con Sam Bird e Mitch Evans, protagonisti di una corsa tosta. Bird è ora il leader della classifica generale con 43 punti, segue Frijns (oggi quarto) con 34 poi De Vries 32, Evans 31 e Vergne 25. Di Grassi, sfortunatissimo, rimane fermo a 6 punti, uno in meno di Vandoorne a cui non ne è andata bene una. Domani si replica: alle ore 9 la qualifica 2, alle ore 13 la partenza di gara 2.

Ecco la bandiera a scacchi che assegna, in regime di safety-car, la vittoria a Vergne. Il francese non aveva ottenuto vittorie nel 2020, l'ultima risale a Berlino 4 nel 2019. In totale, questo è il suo decimo successo nella Formula E. Sul secondo e terzo gradino del podio, le Jaguar di Bird ed Evans. Quarto Frijns, poi Buemi Rast Wehrlein Lynn Gunther e Cassidy in top 10.

Le monoposto sono ancora dietro la safety-car. Si ritira anche De Vries, quindi entrambe le Mercedes KO. Ritirata anche l'altra DS di Da Costa, campione 2020 della Formula E

Con ritardo arriva intanto la penalità per Lotterer, reo dell'incidente al 2° giro con Vandoorne: 5 secondi e due punti tolti dalla licenza

La gara finirà probabilmente in regime di safety-car considerando la difficoltà nel recuperare la Mercedes di Vandoorne incidentata

Le monoposto procedono ora dietro la safety-car con Vergne davanti a Bird Evans Frijns Buemi Rast Wehrlein Lynn Lotterer Gunther, precedentemente finito in testacoda

21° giro - Di Grassi per un problema rallenta improvvisamente per un surriscaldamento e crea il panico alle sue spalle. Vandoorne per evitarlo prend un bump e si gira andando a sbattere con violenza venendo colpito dal compagno di squadra De Vries. Yellow full course

Mancano 5 minuti al termine della corsa è tutto è apertissimo

20° giro - Di Grassi con l'Audi riesce a superare la DS di Vergne, alle loro spalle le due Jaguar di Bird ed Evans, poi le Mercedes di De Vries e Vandoorne, a seguire Frijns con la Virgin, Buemi su Nissan, Rast con l'Audi e Wehrlein con la Porsche.

De Vries perde terreno e viene passato anche dall'altra Jaguar di Evans

19° giro - Bird con la Jaguar attacca la Mercedes di De Vries e riesce a compiere un bel sorpasso salendo in terza posizione

Si accende il duello tra Vergne e Di Grassi, a due metri il duo De Vries-Bird. Grande battaglia in questa fase

Problemi per la BMW Andretti di Dennis che si deve fermare nel secondo settore

Bird supera di forza Vandoorne e sale in quarta posizione

16° giro - La situazione vede al comando Vergne con 1"6 su Di Grassi, 2"6 De Vries poi Vandoorne Bird Evans Wehrlein Frijns Lotterer Buemi Gunther Rast Lynn Da Costa Nato Dennis Blomqvist Cassidy Rowland Muller Camara

Secondo attack mode per Di Grassi, in testa va la Mercedes di De Vries

Vergne ripassa sull'attack mode (due a disposizione per ogni pilota) e quindi Di Grassi ritorna primo

Vergne ha esaurito l'extra power derivato dall'attack mode, e viene attaccato da Frijns. Gran duello tra i due, ma ne approfitta Di Grassi che si butta all'interno dell'olandese e sale secondo

13° giro - Vergne leader davanti a Frijns Di Grassi De Vries Bird Evans Wehrlein Vandoorne Lotterer Buemi. Si è intanto ritirato Mortara, sempre nelle retrovie.

Di Grassi passa dall'attack mode e scivola terzo dietro a Vergne e Frijns

Attack mode per le due Porsche e anche per Frijns e De Vries. Vergne torna così secondo dietro a Di Grassi

Vergne passa sull'attack mode per prendere potenza e inevitabilmente perde qualche posizione. Il francese recupera subito su Wehrlein ed è quarto

10° giro - Bel sorpasso di Bird (Jaguar) su Lotterer (Porsche) per la sesta posizione. Incredibilmente, Lotterer ancora non è stato penalizzato dalla direzione gara per l'incidente con Vandoorne.

Drive-through per Camara (20esimo) per eccessivo utilizzo della potenza

Gara combattutissima con i primi 15 racchiusi in appena 10 secondi

8° giro - Vergne non molla Di Grassi e nel tratto veloce gli si avvicina notevolmente, ma il brasiliano allunga nella zona mista

Si è ritirata la Mahindra di Sims, intanto Di Grassi porta a 1"067 il vantaggio su Vergne, 1"7 Frijns, 2"6 De Vries, 3"5 Wehrlein. Vandoorne è già risalito in nona posizione, Rowland dopo il drive-through è ventesimo

Di Grassi viene subito attaccato da Vergne, ma il brasiliano si difende bene. Errore di Camara, che riesce a ripartire

La direzione gara decide di infliggere un drive through a Rowland, in testa sale così Di Grassi

5° giro - Rowland controlla bene il mezzo secondo che ha su Di Grassi Vergne Frijns De Vries Wehrlein Bird Lotterer Buemi Evans Gunther Vandoorne Lynn Nato Da Costa Camara Dennis Rast Muller Blomqvist Cassidy Mortara Sims

Rowland vede negli specchietti la sagoma della monoposto Audi guidata da Di Grassi il quale ha un piccolo margine di vantaggio sul terzo, Vergne pressato da Frijns e De Vries.

Il leader Rowland è sotto investigazione dalla direzione gara per un consumo eccessivo della potenza

Al comando si ritrova quindi Rowland (Nissan) davanti a Di Grassi (Audi) Vergne (DS) Frijns (Virgin) De Vries (Mercedes) Wehrlein (Porsche) Lotterer (Porsche) Bird (Jaguar) Buemi (Nissan) e Gunther (BMW), questa la top 10

Grosso errore di Lotterer che tenta di superare Vandoorne, ma colpisce la monoposto del belga che prende la via di fuga e rientra in gara tredicesimo mentre Lotterer scivola settimo.

La safety-car rientra ai box e Vandoorne (Mercedes) spinge subito forte inseguito da Lotterer (Porsche), Rowland (Nissan)

Secondo giro dietro la safety-car, i team dovranno rivedere le strategie per quanto riguarda il consumo delle batterie

I 24 piloti sono in fila dietro alla safety-car, l'asfalto è umido, una variante in più che aumenterà lo spettacolo di questa prima gara del weekend romano. Ricordiamo che la gara 2 si terrà domani alle ore 13.

Viene comunicato dal direttore di gara che la partenza avverrà dietro alla safety-car in quanto sta iniziando a piovere

Sulla griglia di partenza, spicca la presenza dell'attore americano Patrick Dempsey, appassionato pilota e anche titolare di una squadra che corre nel Gran Turismo. E' voluto essere presente anche Toto Wolff, team principal Mercedes F1 e dell'interno reparto motorsport della Casa tedesca.

La Formula E è sbarcata a Roma per la seconda tappa stagionale del campionato 2021. Il tracciato ricavato nella zona dell'EUR, più lungo e veloce rispetto a quello utilizzato in precedenza, è stato definito dai piloti uno dei più belli dell'intero calendario. Un complimento non da poco per gli organizzatori italiani della manifestazione, che sarà a porte chiuse. La qualifica 1 che si è disputata in mattinata, ha visto prevalere l'ex pilota di F1 Stoffel Vandoorne che ha portato in pole la Mercedes con il tempo di 1'38"484. Il belga ha battuto la Porsche guidata da Andre Lotterer, secondo in 1'38"651, mentre terzo si è piazzato Oliver Rowland con la Nissan del team e.dams. Il pilota britannico stava viaggiando verso la conquista della pole, ma a due curve dal traguardo ha urtato con la fiancata destra il muretto danneggiando la sospensione posteriore. E' riuscito a transitare sotto la bandiera a scacchi, ma ha perso tempo prezioso. Quarta l'Audi di Lucas Di Grassi il quale ha preceduto la DS Techeetah di Jean-Eric Vergne e la BMW di Maximilian Gunther. Questi i sei piloti che hanno avuto accesso alla Superpole. Incredibile notare come i primi sei classificati difendano i colori di sei diversi costruttori, a testimonianza della grande competitività della Formula E. Prima di Roma, il campionato ha fatto tappa in Arabia Saudita e le vittorie erano andate alla Mercedes di Nyck De Vries e alla Jaguar di Sam Bird.