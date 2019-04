Roma, Formula E: pioggia sul Gran Premio. La diretta della gara all'Eur

Tutto pronto per la giornata "elettrica" a Roma. Torna il Gran Premio della Formula E nella Città Eterna che accoglie il futuro.

AGGIORNA LA DIRETTA



14:44 - Una festa cittadina. Il villaggio è aperto da ieri ed è molto gradito ai cittadini. La gara inizia alle 16 ma già da questa mattina, dalle prime ore dell'apertura, molta gente è entrata e si sta godendo il villaggio, dove è possibile giocare, ci sono i simulatori, macchinette elettriche da far provare ai più piccoli vicino al circuito. Ci sono molti bambini, anche grazie alla politica fatta da Formula E, d'intesa con noi, di prezzi molto ridotti per chi porta i bimbi». Lo ha detto l'assessore capitolino allo Sport e ai Grandi Eventi, Daniele Frongia arrivando all'Eur dove alle 16 partirà la gara dei bolidi elettrici.

14:38 - Ai box si lavora sugli assetti. L'asfalto bagnato condizionerà molto la gara. Prevista pioggia anche tra le 16 e le 18

14:30 - «Questi sono eventi internazionali di grande rilievo, che riescono a coniugare sport, un buon risultato con ricadute sul territorio e mobilità elettrica. Noi stiamo lavorando per questo tipo di mobilità spingendo molto sulle infrastrutture elettriche per la città è ripristinando, ad esempio, i 60 minibus elettrici. Dobbiamo ripulire l'aria delle nostre città e rendere il trasporto più sostenibile». Così la sindaca di Roma Virginia Raggi alla Formula E.

14:23 - Dove vedere l'E-prix dell'Eur. La diretta del'evento sarà trasmessa da Mediaset e anche da Eurosport. La produzione Fia coprirà il Gran Premio con 15 telecamere esclusive. Su Italia 1 e Sportmediaset.it speciali fin dalle prime ore del mattino che culmineranno con la diretta della gara, fissata per le 16. Stesso orario per Eurosport 1, la tv dedicata allo sport sul satellite trasmetterà in diretta il Gran Premio

14:15 - Sugli spalti sono attesi oltre 35 mila spettatori. Molti di loro hanno già raggiunto il circuito. Poco prima della bandiera a scacchi, le Frecce Tricolori sorvoleranno il circuito su cui, in questo momento, sono comparse nuvole poco rassicuranti.

13:48 - Anche la la sindaca di Roma, Virginia Raggi, arrivata all'Eur per la Formula E, ha indossato un casco e accompagnata da Alejandro Agag, presidente e fondatore della Formula E, ha fatto una prova in auto sul circuito. Alla guida lo stesso Agag che ha spiegato alla prima cittadina tutti i dettagli tecnici del circuito. «È un percorso tra i più tecnici e ai piloti piace tantissimo - ha detto Raggi -, è stato un bel giro, Agag ci ha raccontato tutte le parti tecniche. È stato interessante».