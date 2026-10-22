DKR GR FC Hilux, alla Dakar 2027 Toyota tra le dune con il pick-up con tecnologia ad idrogeno

Arrivano nuovi dettagli da GAZOO Racing in merito alla sua partecipazione con veicoli elettrici a celle a combustibile (FCEV) al Rally Dakar 2027. La DKR GR FC Hilux sarà condotta da Dania Akeel, pilota saudita che la guiderà anche nei test. Forte delle sue diverse esperienze in questo genere di gare, la Akeel è arrivata tra le prime 10 posizioni della classifica relativa alla classe T3 nel suo primo Dakar Rally ed è diventata vincitrice di tappa nel Dakar Rally 2025 nella categoria Challenger. Inoltre, ha maturato vittorie in più tappe nelle stagioni W2RC 2025 e 2026 ed è stata vincitrice della classe Challenger del W2RC Abu Dhabi Desert Challenge, oltre che due volte vincitrice della FIA Middle East Baja Cup, al volante di una Toyota Hilux nel 2024 e 2025.

Il pick-up della casa delle tre ellissi a celle a combustibile è stato realizzato sulla stessa piattaforma del DKR GR Hilux, da cui ha ereditato il telaio tubolare, la cella di sicurezza, le sospensioni ed i freni. Il veicolo, inoltre, è stato dotato di un'unità ad alta potenza che combina due stack di celle a combustibile in un unico sistema ed utilizza gli stessi serbatoi di idrogeno ad alta pressione della Mirai. Sfrutta un asse elettrico dedicato, una ECU IAV Dragoon ed un nuovo sistema elettronico, mentre pannelli in fibra naturale hanno sostituito alcune parti in fibra di carbonio. Dotata di un nuovo sistema di raffreddamento ad alta tensione, la DKR GR FC Hilux sarà equipaggiata con pneumatici Toyo Open Country.

Questa sportiva sostenibile di Gazoo Racing correrà nella categoria Dakar Future Mission 1000, che consentirà di trasferire le conoscenze acquisite nelle future auto stradali ed in altre applicazioni con alimentazione a celle a combustibile.