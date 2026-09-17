DL Racing rivoluzione la Driver Academy. Nel team milanese “supported by Lamborghini” nascono Young e Factory Program

DL Racing rivoluziona la classica piattaforma di squadra automobilistica: il team milanese «supported by Lamborghini» lancia una innovativa Driver Academy riservata nel 2027 ai propri piloti con al centro le solide professionalità garantite dalla squadra e dai propri partner e sullo sfondo lo scenario della grande factory inaugurata quest'anno a Senigallia, in provincia di Ancona. Così nascono lo Young Program e il Factory Program, con in palio budget importanti da spendere poi nella stagione 2028.

Sulla scia di quanto ormai da anni perseguono le stesse Case automobilistiche, il progetto punta a scoprire, formare e accompagnare i talenti del motorsport nel loro percorso di crescita e affermazione. Non a caso, in base all'età e all'esperienza dei piloti coinvolti, la DL Racing Driver Academy è suddivisa in due programmi distinti che rappresentano un'opportunità concreta per costruire il proprio futuro nel motorsport.

Lo Young Program 2027 è un percorso riservato ai giovani talenti emergenti fino a 23 anni con l'opportunità di dimostrare il proprio valore in pista e crescere al fianco dei professionisti DL Racing. Per il vincitore c'è in palio un premio sostanzioso: 50.000 euro di budget da investire interamente nella stagione agonistica successiva con DL Racing.

Il Factory Program 2027 è pensato per piloti fino a 30 anni e con già esperienza che puntano a consolidare la propria carriera e compiere il passo verso il professionismo, magari come pilota ufficiale. In questo caso per il vincitore sarà riservato un budget completo, quindi un programma sportivo interamente finanziato da DL Racing per la stagione successiva. Di fatto il vincitore diventerà Factory Driver di DL Racing. Seppure con specifiche differenziate, le attività previste da entrambe i programmi non si limiteranno a valutare e migliorare esclusivamente le performance in pista o la tecnica di guida.

La DL Racing Driver Academy, infatti, è stata realizzata in stile «università". Per questo saranno diverse le «materie» oggetto di giudizio da parte delle solide professionalità del team I portacolori di DL Racing saranno formati anche sotto il profilo tecnico in relazione alle auto (aspetto sempre più sottovalutato nell'automobilismo odierno); avranno la possibilità di prepararsi al meglio fisicamente anche grazie a Lacertosus (azienda leader nel mondo del fitness e partner di DL Racing); saranno seguiti e assistiti dal punto di vista mentale, psicologico e relazionale (ad esempio con i media).

Le attività previste sono molteplici e proprio come all'università gli stessi piloti potranno discutere e confrontarsi con il team anche in relazione ai voti/giudizi espressi. Oltre a Lacertosus, tra le professionalità coinvolte DL Racing garantisce standard molto elevati. Ad esempio con il coinvolgimento di un team manager del calibro di Fabrizio Del Monte, che da pilota è arrivato fino alla Formula 1. Ma non solo: il direttore tecnico è l'esperto Alessio Canonico, mentre il patron Diego Locanto, per anni pallavolista e capitano nella serie A di volley, è ora personalità molto apprezzata nel ruolo di mental coach.