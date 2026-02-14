Dodds, Ceo della FE: «Ho scritto a Verstappen. Invito anche senza tv per provare le monoposto Gen4»

JEDDAH – Jeff Dodds, il Ceo della Formula E, ha scritto a Max Verstappen dopo il suo paragone con la Formula 1 seguito ai primi test in Bahrain: «Come una Formula E sotto steroidi», aveva detto l'olandese. «Il mio messaggio era un po' ironico – confessa il manager – ma se Max vuole provare la Gen4 penso che rimarrebbe davvero impressionato da ciò che lo aspetta. Invito aperto, niente telecamere, niente media, qualsiasi circuito voglia nel mondo, gli mettiamo a disposizione un'auto». Non è chiaro se Verstappen abbia risposto: anche se dovesse replicare non è detto che Dodds lo renda pubblico.

«La prossima monoposto puramente elettrica, ha il 70% di potenza in più (quasi 820 Cv, ndr) – insiste il manager – e supererà comodamente i 320 km/h in condizioni di gara e accelererà comunque il 30% più velocemente di una monoposto di Formula 1. Siamo sulla strada giusta per sfruttare al meglio la potenza di questo propulsore elettrico, mentre forse la F1 sta iniziando a mettere in discussione la propria identità. Noi siamo entusiasti».

«La citazione – spiega Dodds – riguardava comunque la monoposto di Formula 1 e per caso faceva riferimento alla Formula E, ma non sono sorpreso. Credo che Max volesse dire che ama andare a tutta velocità, a tutto gas, e la nuova monoposto di F1 ha ovviamente un propulsore al 50% elettrico e al 50% a combustione interna e al momento non offre uno stile di guida di quelli che piacciono a lui. Sappiamo com'è Max, dice quello che pensa: è un personaggio fantastico e pensa che, almeno al momento, abbiano compromesso la monoposto di F1 cercando di ottenere il meglio da entrambi i mondi».

La Formula E, prosegue il Ceo, «è puramente elettrica, mentre la F1 era puramente a combustione: per questo non sono rimasto poi così sorpreso nel sentirgli dire quello che ha detto». Dodds ha anche evidenziato la qualità dei piloti in griglia nel mondiale a zero emissioni (questa sera alle 20 locali, le 18 italiane, a Jeddah si corre l'ePrix numero 5 della stagione 12, l'ultima dei bolidi Gen3 Evo): «Ce n'è almeno una mezza dozzina che sta attualmente testando con la Formula 1 o che sta aiutando a sviluppare strategie di guida per la nuova vettura e che sta facendo puntare maggiormente sull'elettrico. Queste sono cose che facciamo da undici anni».