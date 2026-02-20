Domenicali (Ceo Formula 1): «Verstappen non lascerà circus, va ascoltato ma vuole il bene di questo sport»

Il Ceo della Formula 1, Stefano Domenicali, si è detto fiducioso che Max Verstappen non abbandonerà il circus, dopo aver definito la nuova era delle monoposto «Formula E sotto steroidi». A seguito di una profonda revisione dei regolamenti della F1, che ha posto maggiore enfasi sulla gestione dell'energia per garantire che la potenza delle batterie rimanga sufficiente, Verstappen ha anche affermato che le monoposto non erano più «molto divertenti» da guidare e «non molto simili a quelle della Formula 1». Il quattro volte campione del mondo, il cui contratto con la Red Bull scadrà per altri due anni, ha dichiarato: «Se non sono divertenti, non mi vedo più a restare lì».

Tuttavia, in risposta alle critiche di Verstappen, Domenicali ha dichiarato: «Ho incontrato Max ieri. Sappiamo che farà parte del futuro della Formula 1. È molto importante ascoltarlo, come facciamo con tutti i piloti di punta. Ha un modo di parlare che può essere interpretato in un certo modo. Ma posso garantirvi che Max vuole e si preoccupa della Formula 1 più di chiunque altro. Ho avuto un incontro molto costruttivo con lui, e ne avremo uno altrettanto costruttivo con la Fia e con i team per evidenziare il suo punto di vista su ciò che ritiene necessario fare, ovvero mantenere lo stile di guida al centro senza cambiare l'approccio».

«L'evoluzione tecnologica delle monoposto richiede un modo diverso di guidarle. Questo è successo in passato e accadrà anche in futuro. Sono abbastanza sicuro che quando ci riuniremo a metà anno, o a fine anno, sentirete commenti diversi. Questo è normale in Formula 1», ha aggiunto Domenicali. Incalzato su come può essere certo che Verstappen non si ritirerà, il numero uno della F1 ha aggiunto: «Perché ho un ottimo rapporto con Max. Lo conosco molto, molto bene. Passo molto tempo con lui. Questo è il motivo, punto. E lui ama la Formula 1, non c'è dubbio».

Parlando nel penultimo giorno di test pre-stagionali in Bahrain, il campione del mondo Lando Norris ha dichiarato di «essere d'accordo con Max su molti commenti». Ma con la gara di apertura all'Albert Park di Melbourne tra sole due settimane, Domenicali ha aggiunto: «Non capisco tutto questo panico che circola. Ci saranno gare incredibili, tanta azione e questa è la cosa più importante. Dobbiamo mantenere la calma perché, come sempre, quando ci sono nuovi regolamenti - come nel 2014, 2017 e 2021 - c'è il dubbio che tutto sia sbagliato. Non sono affatto preoccupato».