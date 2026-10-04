Domenicali: «Confermati Gp Qatar e Abu Dhabi nonostante tensioni in Medio Oriente»

La Formula 1 conferma gli ultimi due Gran premi della stagione in Qatar e ad Abu Dhabi, nonostante le tensioni geopolitiche in Medio Oriente. L’annuncio è arrivato dal presidente e amministratore delegato della F1, Stefano Domenicali, a margine del Gp di Sepang. «Con le informazioni che abbiamo, è tutto confermato per il Qatar e Abu Dhabi», ha detto Domenicali a Canal+. A Sky Sport Italia il manager ha confermato anche le date dei due appuntamenti, il 29 novembre e il 6 dicembre. Domenicali ha spiegato di avere avuto «la garanzia che tutto fosse a posto» sulla situazione. «Terremo le squadre e i piloti informati, senza filtri», ha aggiunto, nel caso di un ulteriore deterioramento del quadro geopolitico. Il Gp di Abu Dhabi, ha sottolineato Domenicali, ha già venduto il 99% dei biglietti.

Nel paddock, tuttavia, l’annuncio ha suscitato dubbi. Il quattro volte campione del mondo Max Verstappen aveva espresso la scorsa settimana la sua netta contrarietà a correre nei Paesi del Golfo, sostenendo che, in presenza di una guerra nella regione, «non dovremmo andarci». Giovedì a Sepang ha poi dichiarato di confidare nella Fia e nella F1 per «prendere la decisione giusta». Tra le ipotesi alternative era stata indicata la possibilità di spostare il Gp degli Emirati a Imola. I Gp del Bahrain e di Gedda, in Arabia Saudita, previsti ad aprile, erano stati cancellati. Il Bahrain è stato successivamente recuperato in Asia sudorientale. Il Mondiale Endurance ha invece sostituito Bahrain e Qatar con Barcellona e Monza a fine stagione.