Domenicali (Ducati): «Una migliore sicurezza si ottiene distanziando di più i piloti»

«Una proposta per migliorare la sicurezza al via dei gran premi, che è anche la più semplice, sarebbe quella di distanziare di più i piloti fra di loro sulla griglia di partenza, in modo tale che arrivino alla prima curva più scaglionati. Questa non è una cosa particolarmente complicata da fare, so che ne stanno parlando e ne parlavo con i nostri tecnici proprio questa settimana». Così l'ad di Ducati Claudio Domenicali, a margine della presentazione della 'Collezione 100', dieci modelli, dieci edizioni numerate e limitate a soli 100 esemplari ognuna, che ripercorrono dieci momenti della storia Ducati, svoltasi ieri sera all'autodromo del Mugello che nel fine settimana ospita il Gran premio d'Italia di Motogp.

«I piloti lavorano insieme alle case e agli organizzatori in continuazione per migliorare gli aspetti della sicurezza - ha proseguito Domenicali -. Sono state fatte tantissime cose, le piste sono molto migliorate in assoluto. È chiaro che questo è uno sport che mantiene un margine di difficoltà e di alto rischio soprattutto quando si colpisce un ostacolo fisso. Poi ricordiamoci che le moto dell'anno prossimo avranno una riduzione delle prestazioni, la velocità si abbasserà un pochino e questi sono tutti aspetti che vanno nella direzione giusta».

Per il Gp che si correrà questo fine settimana al Mugello Domenicali ha detto: «La gara sarà molto tesa perché abbiamo tanti concorrenti forti. Quest'anno il campionato è molto combattuto, nelle prime gare abbiamo avuto un po' di difficoltà, poi abbiamo recuperato bene. Marc Marquez purtroppo ha avuto un incidente che lo ha tenuto un po' fermo. Rientra proprio qui al Mugello, ma non sarà al 100% della forma e quindi è difficile sapere esattamente cosa aspettarci da lui. Pecco Bagnaia invece è in un buon momento secondo me, quindi tifiamo per tutti. Marc oggi è più nel cuore dei ducatisti, lo scorso anno ci furono dei fischi verso di lui, il tifo è anche fatto così e quindi non ci preoccupiamo più di tanto, ma il tempo fa superare queste cose, quindi sì, sarà grande giornata di sport senza fischi».