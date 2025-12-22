Domenicali (ceo F1): «Pronti per discutere ritorno Gp Germania, ma tante richieste. Non è solo una questione di soldi»

La Formula 1 è «pronta e aperta» a discutere del ritorno del Gran Premio di Germania, ma il suo Ceo Stefano Domenicali è scettico sul fatto che ciò accada nel prossimo futuro. Domenicali ha dichiarato a Motorsport-Magazin che c'è molto interesse da parte di altri Paesi. «La cosa positiva è che non siamo disperati, perché abbiamo così tante richieste da tutto il mondo. E se il mercato tedesco non considera il ritorno della Formula 1 in Germania una priorità, dobbiamo accettarlo e guardare avanti», ha detto Domenicali. «Vedo qualche segno di speranza all'orizzonte. Speriamo che la situazione si sviluppi ulteriormente nei prossimi mesi. Siamo interessati a tornare in Germania con l'organizzatore giusto e l'offerta giusta».

L'ultimo Gran Premio di Germania si è svolto nel 2019 a Hockenheim e l'ultima gara in Germania nel 2020 al Nürburgring, subentrato durante la pandemia di coronavirus. Hockenheim ha nuovi proprietari che mirano a migliorare il circuito e le sue infrastrutture. I funzionari tedeschi hanno difficoltà a reperire le elevate tariffe necessarie per organizzare una gara, ma Domenicali ha affermato che un altro fattore importante al giorno d'oggi sono i biglietti per l'ospitalità, per i quali i circuiti tedeschi non dispongono delle infrastrutture necessarie. «Non è solo una questione di soldi. Il fatto è che le attuali infrastrutture in Germania richiedono molti investimenti per essere adeguate agli standard odierni», ha affermato Domenicali che ha affermato che la Germania rimane un mercato importante grazie a costruttori come Mercedes e la nuova scuderia Audi, ma ha ammesso che l'interesse per il Paese è diminuito nel corso degli anni, dai tempi d'oro di Michael Schumacher e Sebastian Vettel. «Abbiamo assistito a un cambiamento negli ultimi decenni: da uno degli sport più popolari a qualcosa che non è più preso in considerazione da molti gruppi di interesse», ha detto Domenicali.