Donne a caccia della F1, Doriane Pin si candida per un Gp. La pilota francese ha guidato la Mercedes W12 di Hamilton

In pochi al mondo possono dire di aver completato settantasei giri sulla pista di Silverstone con una monoposto di Formula 1. Figuriamoci se si hanno soltanto 22 anni e, soprattutto, se si è donna. Doriane Pin, campionessa della F1 Academy, ci è riuscita: in attesa che riparta il Circus domenica prossima a Miami dopo il lungo stop a causa dell'annullamento delle gare in Barhein e Arabia, la pilota francese la scorsa settimana ha guidato la Mercedes W12 che con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas ha vinto il campionato di Formula 1 nel 2021. Duecento chilometri per testare la vecchia monoposto e, in particolare, per verificare le sue abilità di pilota rispetto a quelle ottenute dai due colleghi maschi. «Guidare una vettura di F1 per la prima volta è stato irreale. È stata un'opportunità unica e ho fatto in modo di godermi al massimo la giornata - ha detto Pin - Sebbene il fatto di essere una donna pilota non mi definisca, è stato bello mostrare ciò che possiamo fare.

La W12 è ovviamente molto diversa dalle altre auto che ho potuto guidare. Tutto è diverso, più grande e più potente. Sona contenta di essere riuscito a prendere fiducia giro dopo giro e a dimostrare di cosa sono capace». Pin ha portato a termine 200 chilometri nel corso dei quali ha dimostrato indubbie doti. Si tratta della prima donna a guidare una monoposto Mercedes ma la sua «sortita» riapre il dibattito sulla partecipazione femminile nei GP. La prima donna a scendere in pista in un Gran Premio di Formula 1 è stata l'italiana Maria Teresa de Filippis: la nobildonna napoletana prese parte al Gran Premio di Monaco nel 1958 a bordo di una Maserati. Collega di Manuel Fangio, compagno di scuderia, in quella stagione partecipò a tre Gp raggiungendo il 10mo posto in quello del Belgio. Si deve attendere fino al 1974 per rivedere una donna a bordo di un bolide di F1 quando a scendere in pista è ancora un'italiana, Lella Lombardi. E' stata anche la prima ed unica donna a conquistare punti in un Gran Premio: nel 1975 in Spagna si qualificò sesta a bordo di una Brabham. Nel 1976 anche la britannica Divina Galica fece ingresso nel circus e per la prima volta due donne parteciparono ad un Gran Premio, quello d'Inghilterra.

Nel 1980 tocca alla sudafricana Desiré Wilson provare a qualificarsi ad un Gp. Nel 1992 Giovanna Amati guida una Brabham ma non riesce a qualificarsi per la gara. Da allora una serie di test driver donne si sono alternate: la spagnola Maria de Villota nel 2012 con la Marussia; la britannica Susie Wolff dal 2014 al 2015 con la Williams; la svizzera Simona de Silvestro nel 2014 con la Sauber; la spagnola Carmen Jordá dal 2015 al 2016 con la Lotus/Renault; la colombiana Tatiana Calderón dal 2018-2019 con la Sauber/Alfa Romeo e la britannica Jessica Hawkins nel 2023 con la Aston Martin. Ora finalmente Doriane Pin, ma cresce l'attesa per rivedere una donna alla guida di una monoposto in un Gran Premio ufficiale.