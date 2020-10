Dopo il caos creato con le illazioni su Perez, la Williams proseguirà con Russell e Latifi

Giornata di annunci a Imola. Dopo che l'Alfa Romeo ha confermato per il 2021 Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen, il nuovo responsabile della Williams, Simon Roberts, ha dichiarato stamane che George Russell e Nicholas Latifi saranno i loro piloti anche nel 2021. Come del resto aveva già affermato Claire Williams prima di lasciare l'incarico di team principal rilasciando un comunicato ufficiale. Roberts, novizio nel mondo della F1, alle domande relative al futuro di Russell, di Latifi, non aveva voluto commentare aprendo mille dubbi. E subito si era pensato all'arrivo di Sergio Perez e alla possibilità che il giovane pilota inglese Junior Mercedes rimanesse senza volante. Le parole non dette hanno un peso e questo Roberts lo ha imparato in fretta per il caos che ha creato. E difatti, si è scusato per la confusione innescata. Deve essersi preso una bella tirata d'orecchi Roberts, dalla nuova proprietà.

Di conseguenza, con Giovinazzi e Raikkonen che rimangono in Alfa Romeo, con Russell e Latifi che proseguiranno la carriera in F1 nel team Williams, i posti disponibili per il prossimo anno si assottigliano: rimangono i due sedili della Haas, quello dell'Alpha Tauri e quello della Red Bull. La pedina più importante è Sergio Perez che a questo punto rischia di rimanere a piedi, poi c'è Nico Hulkenberg che preme forte per rientrare. Il sedile ambito da entrambi è quello Red Bull, dove Alexander Albon è sulla graticola. Se le sue prestazioni non miglioreranno nelle prossime gare, l'anglo-thailandese sarà sacrificato ed ecco che si aprirebbe la chance per un pilota esterno al programma Junior di Helmut Marko.

In caso contrario, se Albon dovesse ricevere la fiducia della Red Bull (e sarebbe la prima volta nella storia che un pilota con così pochi risultati viene mantenuto nella squadra da Marko e Horner), con Mick Schumacher e Nikita Mazepin lanciatissimi verso la Haas, con Yuki Tsunoda candidato all'Alpha Tauri, due pezzi da novanta come Perez e Hulkenberg rischiano seriamente di rimanere fuori dal prossimo campionato. Intanto, tornando in casa Williams, il preparatore atletico di Russell, Aleix Casanovas, stamane ha accusato sintomi dovuti alla difficoltà di respirazione ed è stato messo in isolamento. I test avevano comunque dato esito negativo, ma per precauzione verranno rifatti a breve anche a Russell.