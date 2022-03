Dopo la Dakar, Sunderland (Ktm) vince anche l'Abu Dhabi Desert Challenge. L'italiano Lucci (Husqvarna) è 15°

ABU DHABI – Tappa, gara e bis desertico. Il britannico Sam Sunderland si è aggiudicato la frazione conclusiva dell'Abu Dhabi Desert Challenge, vincendo così per la seconda volta la prova dell'emirato che si affaccia sul golfo Persico e bissando il trionfo di un paio di mesi fa alla Dakar, sul mar Rosso. Nell'albo d'oro della corsa, Sunderland succede all'austriaco Matthias Walkner, che con la Ktm ufficiale si è dovuto accontentare della quinta piazza assoluta a 8.31 minuti dal vincitore.

Nella frazione finale, il pilota della scuderia GasGas (Ktm) si è lasciato alle spalle Ricky Brabec (Monster Energy Honda) e lo stesso Walkner. Grazie alla tappa odierna, l'americano ha guadagnato addirittura due posizioni: ieri era fuori dal podio, mentre nella graduatoria conclusiva compare al secondo posto a 3.08 da Sunderland. Il cileno Pablo Quintanilla, pure lui con la Honda, è scivolato indietro chiudendo terzo a 48'' da Brabec, mentre l'australiano Toby Price (Ktm) è rimasto ai piedi del podio con un ritardo complessivo di 8:17.

Il migliore degli italiani è stato Paolo Lucci, il 29enne centauro toscano che alla Dakar era stato costretto al ritiro nel corso dell'ottava tappa. Il portacolori della Solarys Racing ha chiuso 15° con la sua Husqvarna a 1:47.08 dal vincitore. Il suo miglior piazzamento è stato il 14esimo posto della penultima tappa. Il 66enne vicentino Franco Picco (Fantic Rally Team) ha archiviato la sua partecipazione al 30esimo posto a poco meno di 7 ore e 55 minuti da Sunderland.

Abdulaziz Ahli ha confermato il successo già ottenuto lo scorso anno fra i quad regalando soddisfazioni anche agli Emirati Arabi Uniti, mentre l'equipaggio olandese composto da Kees Koolen, Wouter De Graaf e Gijsbert Van Uden si è imposto nella gara riservata ai truck con l'Iveco Powerstar, peraltro anche l'unico dei due veicoli iscritti arrivato fino in fondo. Guerra permettendo (e non più pandemia), il prossimo appuntamento del World Rally Raid Championship è in programma fra il 24 e il 30 aprile in Kazakhstan.