Doppia doppietta Toyota, Ogier si aggiudica l'8° Mondiale Rally vincendo a Monza davanti a Evans. Alla casa giapponese il Costruttori

MONZA – Monologo e trionfo Toyota nel Rally di Monza, dodicesima e ultima tappa del mondiale 2021 ancora influenzato dalla pandemia. Sébastien Ogier ha vinto gara (affermazione numero 54 di un rally iridato) e titolo (il numero 8, il secondo di fila con la Yaris e conquistato in Italia) e con 520 punti il costruttore giapponese si è assicurato l'alloro a squadre, sfilandolo alla Hyundai (462) che se lo era aggiudicato nel 2020.

La volata finale è stata una sorta di omaggio all'intera stagione, vissuta all'insegna del testa a testa fra i compagni di squadra del team guidato da Jari-Matti Latvala: Elfyn Evans si è arreso al più esperto “rivale” archiviando il campionato con sette piazzamenti sul podio, fra i quali anche due successi. Sull'asfalto lombardo, Ogier l'ha spuntata con un margine di 7,3'' aggiungendo così altri 6 punti ai 17 di vantaggio che già aveva prima della partenza.

La squadra coreana della Hyundai affidata all'italiano Andrea Adamo ha dovuto accontentarsi delle briciole, ossia il podio di Dani Sordo nel Rally Monza (secondo miglior piazzamento stagionale dopo la piazza d'onore in Portogallo) e la terza posizione di Thierry Neuville nella classifica finale assoluta. Per le Hyundai i20 coupé – che come le altre auto del Wrc dal 2022 saranno ibride – sono attese modifiche importanti, che Adamo aveva annunciato qualche mese fa. L'obiettivo è quello di tornare ad aggiudicarsi il titolo marche.

Il belga della Hyundai compare al quarto posto nell'ordine d'arrivo della gara finale a 10'' da Sordo. Poi le Hyundai i20 coupé della 2c Competition affidata a Oliver Solberg attardata di oltre un minuto e mezzo da Ogier seguita 50'' da quella ufficiale di Teemu Suninen, sesto al suo debutto con il team coreano. Katsuta Takamoto è così arrivato settimo con la Yaris. Gli ultimi due piloti del Wrc nella Top 10 sono Gus Greensmith (Ford Fiesta) e Kalle Rovanperä “solo” nono con la Toyota Yaris, ma entusiasta per l'andamento della stagione nel corso della quale è diventato il più giovane vincitore di un rally mondiale. A lui è andato il ringraziamento dello stesso Evans: «Ha sacrificato il suo fine settimana per permettere a a Sébastien e a me di andare forte». L'equipaggio italiano formato da Andrea Crugnola e Pietro Ometto è riuscito a difendere la decima piazza assoluta risultando così il primo nel Wrc2.