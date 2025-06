Doppia vittoria italiana nel Rally Italia Sardegna, Daprà (Skoda) nel Wrc2 e Fontana (Ford) nel Wrc3

OLBIA – Il motorsport italiano festeggia il doppio successo nel Rally Italia Sardegna: Roberto Daprà e Luca Guglielmetti con la Skoda Fabia Rs Rally2 si sono imposti nella tappa isolana del Wrc2 (non accadeva da sei anni, da quando nel Tour de Corse si era imposto Fabio Adinolfi) e Matteo Fontana e Alessandro Arnaboldi con la Ford Fiesta Rally3 hanno fatto altrettanto nel Wrc3. «È stata una gara difficilissima – dice Daprà – e non mi sarei mai aspettato di vincere. Sabato abbiamo avuto qualche problema al radiatore e domenica eravamo davanti, ma nell'ultima cronometrata ci siamo girati dopo qualche chilometro e abbiamo perso quattro, cinque secondi e mi sono detto o la va o la spacca. È andata: una soddisfazione incredibile».

Il successo è arrivato grazie al nono posto assoluto che vale a Daprà anche due punti nella classifica iridata e, soprattutto, oltre che i 25 assegnati al vincitore che lo hanno fatto salire a quota 49, che per l'equipaggio significano la terza posizione nel campionato Wrc2 alle spalle di Yohan Rossel con la Citroen (67) e di Oliver Solberg con la Toyota (60). L'inno di Mameli suonato all'isola di Bianca ha gratificato non solo gli appassionati, ma anche gli stessi Daprà e Guglielmetti, alla loro prima affermazione nel Wrc2: «Non so davvero cosa dire – continua il 23enne trentino – Grazie a tutti quelli che hanno creduto in me fin dall’inizio».

Questa affermazione ha un “segreto”: «Ho spinto più forte che potevo. Anzi: non ho mai guidato così forte in vita mia. Ho preso dei rischi, ma fa parte del gioco. Grazie ad Aci Team Italia, a Delta Rally, a mio papà (Matteo, che è uno dei due vice presidenti dell'Associazione Artigiani di Trento, ndr), a Luca… e spero di non dimenticare nessuno. Adesso voglio solo godermi la festa», precisa Daprà.

Il sofferto successo nel Wrc3 ha spinto Fontana e Arnaboldi al comando della classifica generale del Wrc3, che guidano con 59 punti, 9 lunghezze sul secondo, che è l'australiano Taylor Gill (Ford), e 17 sul terzo, ossia il francese Arthur Pelamourgues (Renault), entrambi assenti in Sardegna. Il promettente pilota comasco ha dominato venerdì e sabato presentandosi alla giornata conclusiva con un margine vicino ai tre minuti. Un problema elettrico nella seconda delle quattro speciali di domenica ha rischiato di fargli perdere la gara, anche se poi è riuscito ad arrivare in fondo con quasi 25'' di vantaggio sul boliviano Nataniel Bruun “scortato” dall’argentino Pablo Olmos, anche loro con una Fiesta.