Doppietta Ducati nel GP Olanda, Bagnaia vince davanti a Bezzecchi. L’Aprilia di Vinales completa il podio

ASSEN - Doppietta Ducati nel Gp d’Olanda. A vincere è Francesco ‘Peccò Bagnaia, al settimo successo in top class, il terzo in questa stagione, davanti a Marco Bezzecchi, al primo podio in MotoGp. Dietro alle due moto di Borgo Panigale ci sono le Aprilia degli spagnoli Maverick Vinales, che completa il podio e Aleix Espargaro, quarto. Quinto posto per il sudafricano della Ktm Brad Binder che si lascia alle spalle altre due Ducati, quelle dell’australiano Jack Miller e dello spagnolo Jorge Martin. Ottavo lo spagnolo della Suzuki Joan Mir che precede il portoghese della Ktm Miguel Oliveira e il connazionale e compagno di squadra Alex Rins. Giornata storta per il leader del mondiale Fabio Quartararo che commette il primo clamoroso errore della sua stagione: nel tentativo di superare Aleix Espargaró, scivola e rovina la carena della sua Yamaha.

Il francese si rialza e riparte, ma la sua moto è danneggiata e cade di nuovo al 13° passaggio ritirandosi definitivamente. Quartararo resta primo in classifica con 172, 21 in più di Espargaro. «Abbiamo fatto lavoro eccezionale, non è stato semplice perché aveva iniziato a piovere verso metà gara e mi sono preso uno spavento. Vincere qui ad Assen significa che siamo davvero molto forti». Queste le parole di Francesco ‘Peccò Bagnaia dopo la vittoria nel Gp d’Olanda, la settima della carriera in MotoGp, la terza in questa stagione. «La gara è stata molto molto lunga -aggiunge il 25enne pilota della Ducati-. La prima volta che ho guardato quanti giri mancavano erano 24, quindi già due giri mi erano sembrati troppi. Sono davvero molto felice, dopo due gare complicate nelle quali eravamo stati sempre competitivi però non avevamo portato a casa risultati. Ora è incredibile, sono davvero felice».