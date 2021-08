Doppietta Hyundai nel Rally del Belgio, Neuville torna a vincere, Ogier sempre in testa al mondiale

YPRES – La Hyundai e Thierry Neuville hanno dominato il Rally del Belgio, ottava prova del mondiale di specialità 2021 (Wrc). Per la scuderia coreana si tratta della seconda affermazione stagionale, dopo quella ottenuta sulle nevi della Finlandia, in febbraio, da Ott Tänak. Il pilota belga ritorna al successo a oltre un anno e mezzo di distanza dall'ultima volta: per lui è la quattordicesima vittoria iridata.

Neuville ha assunto il comando della corsa con la quarta cronometrata risultando il più veloce in 7 dei 19 stage disputati (uno è stato annullato). Non gli è riuscito l'en plein perché nel Power Stage si è classificato terzo ottenendo “solo” 28 dei potenziali 30 punti. Alle spalle del belga si è piazzato Craig Breen con la seconda Hyundai i20 coupé: il gallese ha accusato un ritardo di 7,2''. I piloti della scuderia coreana si sono aggiudicati 14 frazioni.

Il podio del Rally del Belgio è stato completato da Elfyn Evans, che nell'ordine d'arrivo compare a oltre mezzo minuto da Breen (seconda piazza d'onore consecutiva). Evans è il primo dei tre piloti del Toyota Gazoo Racing che hanno tagliato il traguardo. Alle sue spalle ci sono infatti Sébastien Ogier, che si è assicurato i 5 punti del Power Stage, che ha strappato la quarta posizione per due soli decimi al compagno di squadra Kalle Rovanperä. Sull'asfalto belga, le Yaris della casa giapponese sono state meno convincenti che sullo sterrato.

Tänak ha chiuso sesto a poco meno di 4 minuti dalla vetta. Fuori dalla top 10 gli altri due piloti del Wrc arrivati fino in fondo: Gus Greensmith (Ford Fiesta) e Pierre-Louis Loubet (Hyundai i20 coupé). Tra meno di un mese il Wrc riparte dalla Grecia con il Rally dell'Acropoli. Alla prova ellenica, Ogier si presenta con 155 punti, 25 in più rispetto a Evans. Neuville resta terzo a quota 124 con uno svantaggio ridotto. Fra i costruttori, Hyundai ha guadagnato su Toyota con 307 punti contro 348. Il mondiale, insomma, resta aperto.