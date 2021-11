Doppietta per Jacques Villeneuve a Vallelunga. Altra grande prova del campione F1 dopo dominio di gara 1

VALLELUNGA - Ne sono passati di anni da quando giovanissimo correva in F3 sulla pista di Vallelunga che ancora non era intitolato a Piero Taruffi. Di mezzo ci sono tra l’altro, una vittoria alla 500 Miglia di Indianapolis, un titolo nella CART americana, il campionato del mondo F1 contro Michael Schumacher e la Ferrari.

A Vallelunga Jacques Villeneuve è tornato nel week end per vincere C’erano in gara le grosse stock cars americane, con tanti cavalli, ma prive delle sofisticazioni di elettronica e aerodinamica, tali da esaltare il talento del pilota per la gran finale della Nascar Euro Whelen Series 2021.

Già in gara 1, sabato, una corsa che rimarrà nella storia della NWES: Villeneuve ha preso il comando alla curva 1, ma è stato penalizzato di 5 secondi per partenza anticipata. Il canadese è stato costantemente messo sotto pressione da Alon Day, secondo, ma ha respinto tutti gli attacchi del campione in carica della EuroNASCAR PRO. Il pilota di Academy Motorsport / Alex Caffi Motorsport ha approfittato delle dure battaglie alle sue spalle per aprire un gap di 6 secondi sul resto del gruppo e ottenere la sua prima vittoria nella NASCAR Whelen Euro Series.

In gara 2, con 3 piloti separati da 9 punti, le aspettative erano alte e in effetti le gare hanno sicuramente offerto uno spettacolo unico. È iniziato con una battaglia tra il poleman Villeneuve e il leader del campionato Hezemans. Quest'ultimo ha preso il comando, mentre l'ex Campione del mondo di Formula Uno era secondo. Dietro al canadese, Gianmarco Ercoli e Vittorio Ghirelli cercavano l'occasione giusta per agguantare testa e il titolo. I conti erano facili: chi tra Hezemans, Ghirelli avesse vinto la gara si sarebbe aggiudicato la corona di campione.

Il primo sogno di diventare Campione EuroNASCAR PRO ad essere infranto è stato quello di Ghirelli. Al quinto giro, a causa di un problema ai freni della sua Chevrolet Camaro #90 Not Only Motorsport, è andato a sbattere contro le barriere. Con Hezemans in testa, Ercoli ha avuto molto lavoro da fare per mettere pressione all'olandese volante, che nel 2019 ha conquistato la sua prima vittoria nel campionato NWES. Al decimo giro, Villeneuve ha colto l'occasione per superare Hezemans con una bella mossa all'esterno, prendendo il comando. Il canadese ha aperto un gap sul resto del gruppo e ha completato un perfetto weekend di gara per Academy Motorsport / Alex Caffi Motorsport con la sua seconda vittoria consecutiva.

“Se non avessimo mancato la Pole Position sabato, avremmo avuto il weekend perfetto”, ha detto Villeneuve in Victory Lane. “La macchina stava davvero volando. Non avevamo la velocità in rettilineo, ma avevamo il ritmo nelle curve e questo ha funzionato. Ad un certo punto non volevo essere coinvolto nella battaglia per il campionato, ma Loris mi stava rallentando e i ragazzi dietro di me erano vicinissimi. Dovevo provarci e poi sarebbe stata solo questione di gestire il gap”.

Nelle fasi finali, Hezemans si è tenuto lontano da ogni rischio, aprendo la porta a Ercoli, Alon Day e Lucas Lasserre. Il pilota dell'Hendriks Motorsport sapeva che un quinto posto sarebbe stato sufficiente per rivendicare il titolo. L'olandese ha chiuso la top-5, diventando il più giovane due volte campione nella storia della NASCAR Whelen Euro Series. Nel 2022, Hezemans si concentrerà sugli Stati Uniti, dove gareggerà nella NASCAR Cup Series e nella NASCAR Xfinity Series.

La brillante stagione del team al suo debutto quest’anno nella serie europea delle gare riservate alle stock cars, si conclude con due vittorie nell’appuntamento di casa all’autodromo di Vallelunga. Dopo l’avvincente affermazione di sabato il campione di F.1 Jacques Villeneuve, nella gara finale di ENPRO, ha regalato il secondo successo al team Academy Motosport / Alex Caffi Motopsort. Il pilota canadese partito dalla prima posizione nella tipica partenza in accelerazione, ha perso la posizione per un improvviso calo al motore, rimanendo però sempre vicino al rivale Loris Hezemans #7 e difendendosi brillantemente dagli attacchi delle vetture che lo seguivano. A metà gara l’esperto driver ha effettuato un incredibile sorpasso frutto di una tecnica e di esperienza proprie solo di un grande campione. Tornato in testa alla gara ha gestito la posizione e fatto il vuoto alle sue spalle fino a conquistare per la seconda volta il podio di Vallelunga, con quasi 4” di vantaggio sui diretti concorrenti. -

«Questa pista mi piace tantissimo sapevo che la macchina sarebbe andata forte - ha dichiarato Villeneuve sul podio - In partenza il motore è calato un pò non so bene cosa sia successo ma poi la macchina è tornata a volare come ieri, dovevo solo rimanere concentrato. Il sorpasso ci voleva perché la macchina in testa mi stava rallentando un pò e avevo forti pressione da dietro. Era fondamentale difendermi e quindi importante passare.« Emozionato Federico Monti ha seguito il team sul podio ed ha dichiarato: -«È un momento fantastico non riesco a contenere l’emozione pensando che il nostro è un giovane team che ha tanto da imparare, ma che con entusiasmo ed impegno ha permesso a Jaques di conquistare una doppia vittoria proprio in Italia, su una pista che a lui piace molto. Una bella gratificazione che ci porta a pensare al futuro con impegno e convinzione. A breve vi saranno delle belle novità».