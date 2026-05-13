Un'altra donna in FE, Citroen ha scelto Doriane Pin come pilota per lo sviluppo della Gen4

PARIGI – Classe 2004, Doriane Pin è stata scelta dalla scuderia Citroen di Formula E come pilota per lo sviluppo, con un «focus strategico» sulla monoposto Gen4 che, informa una nota, «conferma l’impegno verso il futuro delle competizioni elettriche». La prima apparizione della giovane francese con la divisa ufficiale del Doppio Chevron è stata fissata per questo fine settimana nel Principato di Monaco, dove sabato e domenica si corrono gli E-Prix 9 e 10 della stagione 12. Un'apparizione speciale, sul circuito più glamour del motorsport planetario.

La squadra ha fatto sapere che la scelta punta a «valorizzare talenti di alto livello» e «rafforzare ulteriormente il proprio potenziale tecnico e competitivo» nel mondiale elettrico nel quale ha debuttato proprio in questo campionato subentrando a Maserati e lavorando assieme alla scuderia monegasca. Con il neozelandese Nick Cassidy ha già vinto una gara, quella di Città del Messico (nelle ultime stagioni il trionfatore di quella prova si era poi aggiudicato anche il titolo iridato), salendo altre due volte sul podio (terzo a San Paolo e secondo nel primo E-Prix di Berlino).

Per Citroen «Doriane rappresenta la nuova generazione di piloti francesi d’élite» e la sua nomina «assume un significato particolare per il marchio, orgogliosamente francese». Pin supporterà lo sviluppo e l’affinamento del futuro pacchetto Gen4 di Formula E, contribuendo «all’ottimizzazione delle prestazioni, dei sistemi di gestione dell’energia e della calibrazione software». È stata la prima donna a vincere una prova nell'Uae F4 in una categoria mista (è successo nel 2024) ed è già stata campionessa nazionale di karting (2019), vincitrice del Ferrari Challenge Europe e della 24 Ore di Spa nella categoria Gold Cup (2022) nonché seconda (2024) e prima (2025) nella F1 Academy. «Al di là dei risultati – ha commentato il Team Principal Cyril Blais – porta con sé una solida sensibilità tecnica e una grande capacità di trasformare il feedback in miglioramenti prestazionali, un aspetto cruciale in Formula E dove il tempo di sviluppo è limitato.

«Sono davvero entusiasta di questo nuovo ruolo e di entrare a far parte di questo progetto – ha dichiarato Doriane Pin – La Formula E è un campionato in forte crescita, emozionante da seguire e da guidare. Ho già iniziato a lavorare con la squadra sul simulatore Gen4, un’esperienza molto utile per comprendere i sistemi e l’approccio di guida. Da pilota francese, entrare in Citroën ha un significato speciale. È un marchio con una grande tradizione nel motorsport e far parte di questa storia è per me molto importante. Non vedo l’ora di iniziare e di costruire qualcosa insieme». Con il suo ingaggio aumenta il numero di donne pilota coinvolte direttamente nello sviluppo dei bolidi del mondiale elettrico, i cui organizzatori puntano sulle “pari opportunità”. La Opel Gse, che debutta la prossima stagione, ha chiamato Sophia Flörsch, mentre Porsche lavora da tempo con Gabriela Jílková e la Cupra Kiro con Bianca Bustamante.