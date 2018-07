DS e Techeetah uniscono le forze dalla stagione 5. Il campione del mondo Vergne e Lotterer i piloti

PARIGI – Ds “divorzia” (con garbo) dal team Virgin Racing e si unisce a Techeeath nel campionato di Formula E. Un matrimonio che dovrebbe portare grandi vantaggi al brand francese del gruppo Psa, per il quale il circuito a zero emissioni costituisce l'avanguardia dell'elettrificazione. La Cina è il primo mercato elettrico al mondo e il colosso transalpino ha grandi interessi nel paese, in particolare con il marchio parigino.

«Vogliamo ringraziare Virgin Racing per le tre belle stagioni vissute insieme», ha dichiarato Xavier Mestelan Pinon, numero uno della divisione DS Performance. Il “bottino” della collaborazione aveva fruttato cinque vittorie, sedici podi, sei pole e tra giri veloci. I dettagli della partnership con Techeetah, della quale si speculava nell'ambiante, non sono stati ufficializzati, così come non è chiara la denominazione della nuova scuderia che verrà presentata il primo ottobre a Parigi.

Techeetah, che era stato team cliente della Renault e.Dams in queste prime stagioni (la Losanga ha passato il testimone a Nissan), beneficia del supporto di un costruttore ufficiale come Ds. Quasi certamente, stando alle indiscrezioni, porterà in “dote” i due piloti: cioè il campione del mondo Jean Eric Vergne ed il tedesco Andrè Lotterer, che hanno anche ottenuto il secondo posto a squadre.

Entrambi avevano già collaudato la nuova Ds E-tense Fe 19 sul circuito spagnolo di Calafat. Le nuovo monoposto dispongono di un'unità elettrica da 250 kW e di una batteria da 54 kWh ch eviterà la necessità del cambio macchina a cominciare dal primo ePrix della quinta stagione, che scatta a Riad il prossimo 15 dicembre. «La Ds E-Tense Fe 19 è incredibile da pilotare. L’aderenza è decisamente superiore, così come la potenza», aveva commentato Lotterer.

«Conosciamo le qualità di tutti coloro che lavorano in Techeetah e siamo convinti che potremo apportare un valore aggiunto», ha assicurato Pinon. «La partnership con Ds Automobiles è entusiasmante», gli ha fatto eco Edmund Chu, presidente del team cinese. «Ds ha già dato prova della sua esperienza come costruttore dalla stagione 2015/2016, concludendo ogni anno nella top 3 dei campionati», ha aggiunto.