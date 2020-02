Ds Techeetah, a Ginevra sarà svelata la Gen Evo 2

PARIGI – Appuntamento a Ginevra. In occasione del Salone dell'Auto la scuderia Ds Techeetah, campione in carica piloti con Jean-Eric Vergne (il primo ad aggiudicarsi due titoli di fila) ed a squadre, presenta il design della nuova monoposto di Formula E, la Gen2 Evo. Lo ha anticipato il brand transalpino, il solo brand di Groupe Psa a partecipare come espositore alla rassegna elvetica aperta al pubblico fra il 5 ed il 15 marzo.

Il debutto dell'evoluto bolide elettrico è previsto per la fine dell'anno, con l'avvio della stagione 2020/2021. «Per Ds Automobiles la Formula E è un territorio di sperimentazione e un campo di espressione, in cui dimostrare la nostra visione come primo costruttore premium coinvolto in questa disciplina, la nostra competenza in materia di elettrificazione, con i titoli conquistati in gare e campionati, e il nostro savoir-faire, continuando ad innovarci in questa competizione», ha dichiarato Béatrice Foucher, direttrice generale del marchio.

Il team franco cinese è il primo ad anticipare il design della futura monoposto Ds E-Tense Fe20. Il facelift non riguarda la livrea, per la quale saranno confermati i colori nero e oro. Le modifiche ufficiali – quelle che riguardano tutti telai, che sono comuni e forniti dall'organizzazione – riguardano gli alettoni anteriore e posteriore, una “pinna di squalo” sopra al motore e l'apertura dei passaruota davanti.

La scuderia ha anticipato la “vernice” della monoposto alla vigilia del quarto ePrix della sesta stagione che si corre a Città del Messico sabato. La Ds Techeetah è attualmente sesta nella classifica generale ed i suoi piloti sono rispettivamente settimo, Antonio Felix da Costa, e sedicesimo, Vergne. Come le altre monoposto, anche quella franco cinese ha un motore da 250 kW abbinato ad una batteria da 52 kWh.