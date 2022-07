DS Techeetah ancora in pole, la seconda consecutiva in Formula E. A Marrakesh Da Costa davanti a Mortara e a Vergne

MARRAKESH – Prima pole stagionale in Formula E a Marrakesh per Antonio Felix Da Costa, il pilota della Ds Techeetah in predicato di traslocare alla Porsche dalla prossima stagione in sostituzione di André Lotterer destinato ai programmi di endurance Wec e Imsa. Per la scuderia franco cinese si tratta della seconda pole consecutiva dopo quella ottenuta da Jean Eric Vergne a Giacarta e della terza in questo campionato (Vergne era partito davanti anche nel secondo ePrix di Roma).

Il portoghese era stato il più veloce nel proprio raggruppamento, precedendo tra l'altro di 72 millesimi il compagno di squadra Vergne, che ha poi ritrovato ed eliminato in semifinale, con un giro da 1:18.150. Nel primo duello ad eliminazione diretta Da Costa ha avuto la meglio di Oliver Askew, il debuttante della Avalanche Andretti ancora motorizzata Bmw. In quello decisivo ha invece disposto di Edoardo Mortara (Rokit Venturi), rispetto al quale è stato di 81 millesimo più rapido.

Lo svizzero con passaporto italiano attuale terzo della classifica generale aveva primeggiato nel proprio girone di qualifica con un crono leggermente peggiore (1:18.386). Per raggiungere la finale, Mortara si era sbarazzato prima di Mitch Evans (Jaguar) e poi di Pascal Wehrlein (Porsche Tag Heuer). Seppur eliminati nei quarti, si erano giocati la Superpole anche Nick Cassidy (Envision) e Jake Dennis (Avalanche Andretti).

Il circuito cittadino marocchino si è confermato ostico per le Mercedes Eq, che non sono mai andate a punti a Marrakesh. Mortara (il team monegasco è cliente della casa tedesca fino a fine stagione, prima di rifornirsi da Maserati) ha tuttavia dimostrato che è possibile girare su livelli estremamente competitivi. Il campione in carica con Nyck De Vries parte nono con la prima Freccia d'Argento elettrica, Lucas Di Grassi con la seconda monoposto del team del Principato scatta della decima piazza e il leader del mondiale Stoffel Vandoorne con l'altra Mercedes Eq prova la rimonta dalla decima fila (ventesimo tempo, giusto davanti a Antonio Giovinazzi con la Dragon Penske). L'ePrix numero dieci dell'ottava stagione parte poco dopo le 18.