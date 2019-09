DS annuncia l'ingaggio di Da Costa. Prende il volante di Lotterer, passato alla Porsche

PARIGI – Affare fatto. La scuderia campione del mondo Ds Techeetah ha ufficializzato l'ingaggio di Antonio Felix Da Costa per la sesta stagione della Formula E. Il passaggio del 28enne portoghese era stato anticipato da numerose indiscrezioni. In una nota, il tram franco-cinese ha spiegato che «si unirà al team dal 1 ottobre 2019». Da Costa correrà con la monoposto numero 13, con la quale debutterà nel nuovo team il 22 novembre in Arabia Saudita, che ospita i due ePrix inaugurali.

Il portoghese è fra i pionieri della specialità. Ha disputato 54 gare, nel corso delle quali si è dimostrato decisamente affidabile perché ha collezionato “solo” 11 ritiri ed una squalifica. Nel suo palmares figurano due successi (con la Auguri nella prima stagione a Buenos Aires e con la Bmw Andretti, ad Ad Diriyah, lo scorso dicembre), un secondo (Città del Messico) e due terzi posti (Sanya e New York).

Dopo tre stagioni senza grandi risultati (quinta posizione come miglior piazzamento), Da Costa è tornato ad ottenere risultati nel quinto campionato, con l'arrivo di Bmw, che adesso lascia per accasarsi alla Ds. «Avere l’opportunità di unirsi a un team due volte campione in una disciplina così competitiva come la Formula E è molto raro», ha dichiarato il portoghese». Che ha però aggiunto come sia stato «difficile lasciare la mia attuale posizione ma è un’occasione a cui non potevo rinunciare».

Nella passata stagione ha chiuso al sesto posto nella classifica piloti (99 punti, 10 in meno di quelli ottenuti in tutti i campionati precedenti), cioè qualche posizione più avanti ad Andrè Lotterer, passato alla Porsche. «Il suo sarà un contributo formidabile ed efficace per il team», ha infatti sintetizzato Mark Preston, team principal di Ds Techeetah. «Voglio dare un caloroso benvenuto ad Antonio – ha concluso il due volte campione del mondo Jean Eric Vergne - Siamo amici da molto tempo e in passato abbiamo partecipato allo stesso programma nel motorsport. È bello poter lavorare ancora insieme».