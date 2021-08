Ds Techeetah e Da Costa corrono per il titolo. A Berlino Vergne in Pole davanti al compagno di squadra

BERLINO – I senatori si riprendono la Formula E nel solo “tempio” che ha finora sempre ospitato la competizione, Berlino. E, soprattutto, la Ds Techeetah torna protagonista adesso che i punti in palio sono più pesanti e che si avvicina la conclusione della settima stagione del circuito riservato alle monoposto elettriche e che, per la prima volta, verrà assegnato il titolo di campione del mondo Fia. Nel primo dei due ePrix di Berlino (domani il secondo, quello che sancirà la classifica finale) i due piloti del team franco cinese partono davanti.

Jean-Eric Vergne si è assicurato i 4 punti del pre-gara: quello per il più veloce nelle qualifiche (le libere erano state dominate dal debuttante Jake Dennis con la Bmw i Andretti) e i tre della Superpole, la prima quest'anno per il francese. Il campione del mondo in carica e compagno di squadra Antonio Felix Da Costa, quinto assoluto a 15 punti dalla vetta, gli partirà a fianco: fra i due ci sono appena 6 lunghezze. Il portoghese e la Ds Techeetah avevano cementato il doppio successo – individuale e a squadre – della scorsa stagione proprio sulla pista dell'ex aeroporto internazionale di Berlino. Considerando che il primo dei piloti che lo precede nella generale, lo stesso Dennis (81 punto contro i suoi 80), scatterà dalla quarta fila (ottavo tempo) e gli altri da posizioni ancora più arretrate, le quotazioni di Da Costa tornano a salire in vista della volata per il titolo.

Alle spalle dei due c'è un altro senatore, Lucas di Grassi (Audi Sport Abt) che prova una difficilissima rimonta nella stagione dell'addio al circuito da parte della casa dei Quattro Anelli. Poi Edoardo Mortara (Rokit Venturi), che era già stato anche leader del mondiale: lo svizzero con passaporto italiano ha ancora due punti di vantaggio su Vergne e può ancora dire la sua per l'alloro iridato. Dalla terza fila scatteranno Norman Nato, la seconda guida della scuderia monegasca cliente della Mercedes, e Sébastien Buemi (Nissan e.Dams), che ha finora disputato un campionato decisamente sotto le attese.

I due olandesi che guidano la classifica, Nyck De Vries (Mercedes Eq) e Robin Frijns (Envision Virgin) a quota 95 e 89, partiranno dal fondo, rispettivamente 19° e 23°. Andare a punti sarà un'impresa: tradizionalmente sull'ampio tracciato della capitale tedesca i contatti sono pochi. Anche Sam Bird (Jaguar), terzo a pari punti con Dennis, partirà piuttosto indietro: ha fatto registrare il dodicesimo tempo, ma deve scontare una penalizzazione di 3 posizioni per le scorrettezze al volante nel secondo ePrix di Londra. Come sempre, il mondiale elettrico è apertissimo: quest'anno ancora di più. Il via poco dopo le 14.