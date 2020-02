La Ds Techeetah parte davanti. Da Costa a Marrakesh conquista la seconda pole in carriera

MARRAKESH – Antonio Felix da Costa (Ds Techeetah) ha conquistato a Marrakesh la seconda pole della sua carriera in Formula E. Il portoghese ha confezionato un giro praticamente perfetto nella tornata decisiva dopo essersi qualificato con il quarto tempo. Inserito nel gruppo 1 e uscito fra i primissimi, da Costa ha confermato le previsioni dei tecnici, secondo i quali il circuito marocchino semi permanente non è fra quelli più penalizzanti.



Oltre al pilota della scuderia campione del mondo, anche Maximilian Günther (Bmw i Andretti) ha già mosso la classifica alla vigilia della partenza della quinta gara della sesta stagione. Il tedesco era stato il più veloce nelle qualifiche finendo però per rendere al portoghese 69 millesimi nel giro valido per la pole. Dalla seconda fila scatterà il connazionale Andrè Lotterer (Tag Heuer Porsche), anch'egli sotto sotto il decimo di ritardo da da Costa. Al suo fianco l'olandese della Mercedes Eq Nyck dr Vries. Due svizzeri occupano la terza fila: quello con passaporto anche italiano Edoardo Mortara (Rokit Venturi) e Sébastien Buemi (Nissan e.Dams).



In Marocco, dove per la prima volta la Formula E gareggia il 29 di febbraio, non ha mai vinto il pilota partito dalla pole. Una ben magra consolazione per il leader della classifica individuale Mitch Evans che partirà dall'ultima posizione in griglia dopo una qualifica disastrosa. A Neel Jani, l'elvetico al quale Porsche ha affidato lo sviluppo della monoposto, non è andata molto meglio: ancora fermo a zero in classifica dopo 6 ePrix disputati, partirà ventunesimo. Alle sue spalle, oltre allo neozelandese, ci sono solo Felipe Massa (Rokit Venturi) ed il cinese Qinghua Ma.



L'attesa Mahindra, sempre protagonista in Marocco, si è dovuta per il momento accontentare della quarta fila (settimo) di Jerome D'Ambrosio e della sedicesima piazza di Pascal Wehrlein. Nella Top 10 ci sono Alexander Sims (Bmw i Andretti), Oliver Rowland (Nissan e.Dams) e James Calado (Panasonic Jaguar). I “senatori” Jean Eric Vergne (Ds Techeetah) e Lucas di Grassi (Audi Sport Schaeffler) partono rispettivamente undicesimo e tredicesimo. Sam Bird (Envision Virgin), finora sempre sul podio a Marrakesh, non è andato oltre il quindicesimo tempo.