DS Techeetah pigliatutto in FE, Vergne vince l'EPrix, Da Costa e la scuderia il mondiale

BERLINO – Domenica da incorniciare per la DS Techeetah a Berlino nel nono ePrix di Formula della stagione 2019/2020. La scuderia ha vinto il secondo titolo consecutivo a squadre e con Antonio Felix Da Costa anche il terzo piloti di fila. Non solo: il campione uscente, Jean Eric Vergne, si è aggiudicato il quarto ePrix della capitale tedesca con pole e punto aggiuntivo per essere stato il più rapido nelle qualifiche. Alle sue spalle, sia nella SuperPole sia nella gara, il portoghese.

Da Costa si è aggiudicato il titolo alla sua 62esima gara di Formula E, campionato nel quale ha collezionato 5 vittorie, 3 piazze d'onore e 2 terzi posti. Il pilota ingaggiato ad inizio stagione dal team franco cinese compirà 29 anni a fine mese. I margini nelle due graduatorie sono impressionanti e assolutamente inusuali per il circuito a zero emissioni.

Il quarto ePrix di Berlino (gli ultimi due sono in programma mercoledì e giovedì e chiudono la sesta stagione) è stata una passerella per le frecce dorate. Solo per una manciata di giri Da Costa aveva preso il comando della gara, ma poi Vergne (nuovo secondo della classifica generale) lo ha scavalcato per tagliare il traguardo davanti. Sul terzo gradino del podio è tornato Sébastien Buemi, che ha confermato gli straordinari progressi della Nissan e.Dams.

Quelli che fino a prima della gara erano i pretendenti che potevano ancora impedire a Da Costa di festeggiare il titolo in anticipo si sono fatti da parte. Maximilian Günther (Bmw i Andretti), reduce da una qualifica pessima, ha tamponato la vettura che lo precedeva a poche curve dall'inizio e verrà anche penalizzato di tre posizioni nella prossima griglia. Non ha terminato una gara che non ha mai veramente cominciato. Lucas di Grassi (Audi Sport Abt Schaeffler) ha conquistato il sesto posto, migliorando "solo" la sua posizione di partenza. Entrambi proveranno a lottare per il secondo posto. Ai piedi dei podio è rimasto il brillante olandese della Mercedes EQ, Nyck de Vries, seguito da Oliver Rowland (Nissan e.Dams).