Dtm, a Imola nel 2022 debutterà il campionato turismo più emozionante. Il weekend del 17-19 giugno al circuito Ferrari

Dopo la conferma della F1 un altro evento sportivo automobilistico entra nel calendario 2022 del calendario dell'Autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. È stato ufficializzato l'accordo tra Itr e Formula Imola che vedrà per la prima volta a Imola al via il Dtm (Campionato Tedesco Turismo), quarto round stagionale. La data prevista è quella del weekend 17-19 giugno e darà la possibilità agli appassionati di vedere all'opera, come già quest'anno, vetture GT3 di marchi come Ferrari, Mercedes, Audi, Lamborghini, McLaren, Bmw e Porsche, per uno dei campionati più importanti a livello europeo che ha cambiato regolamento proprio quest'anno. Il format prevede due gare, con sosta obbligatoria per cambio pneumatici ma non rifornimento.